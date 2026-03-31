Efémeride y prevención

Cáncer de colon: una patología en aumento que se puede prevenir si se consulta a tiempo

En el marco del Día Mundial contra esta enfermedad, el Dr. Juan Pablo de Santis explicó a Viví Mejor la importancia de los controles a partir de los 45 años. Hábitos saludables, métodos de diagnóstico indoloros y tratamientos personalizados que duplican la sobrevida.