Villa Gobernador Gálvez refuerza la prevención con jornadas de salud en toda la ciudad

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez puso en marcha una serie de jornadas sanitarias orientadas a la detección temprana y la concientización. Las actividades se desarrollarán hasta el 3 de abril en centros de salud municipales y provinciales, con acceso libre y gratuito para la comunidad.
La propuesta, impulsada a través de la Secretaría de Salud y Ambiente, incluye vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), realización de estudios de Papanicolaou (PAP) y test específicos de VPH, además de charlas informativas sobre prevención.
Estrategia territorial y acceso sin barreras
La secretaria de Salud y Ambiente, Alejandra Ratti, destacó que se trata de una acción coordinada con la Agencia Provincial de Control del Cáncer, que se implementa de manera descentralizada en todos los efectores de salud de la ciudad.
“Es una actividad conjunta que llevamos adelante en cada centro de salud, acercando estos servicios esenciales a los vecinos”, explicó la funcionaria. Además, remarcó que muchas de las prestaciones se realizarán sin turno previo, lo que facilita el acceso y promueve una mayor participación.
En paralelo, se organizó un cronograma de charlas preventivas para reforzar la importancia de los controles periódicos y la vacunación.
Vacunación y controles para detectar a tiempo
Uno de los ejes centrales de la campaña es la vacunación contra el VPH, destinada a niñas y niños de 11 años, así como a jóvenes que no hayan iniciado o completado el esquema. También se incluyen grupos definidos por lineamientos nacionales, como personas inmunocomprometidas.
Uno de los ejes centrales de la campaña es la vacunación contra el VPH, destinada a niñas y niños de 11 años
En cuanto a los controles, se recomienda la realización de PAP y test de VPH a quienes no se hayan realizado estudios en los últimos dos años o accedan por primera vez. Si bien se pueden solicitar turnos previamente, también se habilita la atención espontánea en distintos centros de salud.
Cronograma en centros de salud
Las jornadas se distribuyen en múltiples puntos de la ciudad, como el Centro de Salud San Martín, Evita, Mortelari, Constancio Vigil, San Enrique, Niño Jesús y María Auxiliadora, además de las postas sanitarias La Ribera y El Triángulo.
Uno de los ejes centrales de la campaña es la vacunación contra el VPH, destinada a niñas y niños de 11 años
De este modo, el municipio garantiza cobertura territorial y cercanía para facilitar el acceso a estos controles fundamentales, en una estrategia que apunta a la detección temprana y a la reducción de la incidencia de una enfermedad prevenible.
Con estas acciones, Villa Gobernador Gálvez reafirma su compromiso con la salud pública, poniendo el foco en la prevención como herramienta clave para mejorar la calidad de vida de la población.