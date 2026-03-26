Tras una operación, Matías Alé explicó qué problema de salud lo venía afectando

El actor Matías Alé generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales que debió someterse a una intervención quirúrgica por un problema de salud que lo venía afectando desde hacía tiempo.
El actor compartió detalles sobre la afección que arrastraba desde hacía tiempo y cómo logró resolverla, además de mostrarse acompañado durante su recuperación y llevar tranquilidad a sus seguidores.
El actor Matías Alé generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales que debió someterse a una intervención quirúrgica por un problema de salud que lo venía afectando desde hacía tiempo.
A través de una serie de historias en Instagram, se lo pudo ver desde la habitación de la clínica, acompañado por su esposa, Martina Vignolo, quien estuvo a su lado durante todo el proceso.
El propio actor fue quien explicó lo sucedido una vez finalizada la intervención. “Ahora que ya pasó les cuento que me operé del oído que viene molestando hace bastante”, expresó, llevando tranquilidad a sus seguidores.
Además, destacó que la cirugía tuvo un resultado favorable. “Salió todo espectacular”, aseguró, transmitiendo calma luego de las imágenes que habían despertado inquietud.
Durante su recuperación, Alé remarcó la importancia del acompañamiento de su esposa, quien no se separó de él en ningún momento. “Gracias mi vida por estar siempre”, escribió en una de sus publicaciones.
Incluso en medio del contexto hospitalario, el actor compartió una imagen distendida junto a Vignolo, donde ambos aparecen disfrutando de un helado. “Hasta en los momentos más amargos le ponemos onda y dulzura”, reflexionó.
Meses atrás, el actor había hablado públicamente sobre la afección que atraviesa. Durante su participación en el programa Almorzando con Juana, reveló que padece tinnitus crónico, una condición que describió como “desesperante”.
El tinnitus es un trastorno auditivo que se manifiesta mediante zumbidos, pitidos o sonidos constantes en los oídos, incluso cuando no hay estímulos externos. Esta condición puede impactar en la calidad de vida, afectando el descanso y la concentración.
De acuerdo con datos médicos, se trata de una afección frecuente que alcanza a un porcentaje significativo de la población, con distintos niveles de intensidad y persistencia.