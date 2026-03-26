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Tras una operación, Matías Alé explicó qué problema de salud lo venía afectando

El actor compartió detalles sobre la afección que arrastraba desde hacía tiempo y cómo logró resolverla, además de mostrarse acompañado durante su recuperación y llevar tranquilidad a sus seguidores.

Matías Alé contó el motivo por el que tuvo que pasar por el quirófano.Matías Alé contó el motivo por el que tuvo que pasar por el quirófano.
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El actor Matías Alé generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales que debió someterse a una intervención quirúrgica por un problema de salud que lo venía afectando desde hacía tiempo.

A través de una serie de historias en Instagram, se lo pudo ver desde la habitación de la clínica, acompañado por su esposa, Martina Vignolo, quien estuvo a su lado durante todo el proceso.

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Una operación necesaria

El propio actor fue quien explicó lo sucedido una vez finalizada la intervención. “Ahora que ya pasó les cuento que me operé del oído que viene molestando hace bastante”, expresó, llevando tranquilidad a sus seguidores.

Además, destacó que la cirugía tuvo un resultado favorable. “Salió todo espectacular”, aseguró, transmitiendo calma luego de las imágenes que habían despertado inquietud.

El apoyo de su pareja

Durante su recuperación, Alé remarcó la importancia del acompañamiento de su esposa, quien no se separó de él en ningún momento. “Gracias mi vida por estar siempre”, escribió en una de sus publicaciones.

Las fotos que publicó desde la clínica.Las fotos que publicó desde la clínica.

Incluso en medio del contexto hospitalario, el actor compartió una imagen distendida junto a Vignolo, donde ambos aparecen disfrutando de un helado. “Hasta en los momentos más amargos le ponemos onda y dulzura”, reflexionó.

El problema de salud que lo afecta

Meses atrás, el actor había hablado públicamente sobre la afección que atraviesa. Durante su participación en el programa Almorzando con Juana, reveló que padece tinnitus crónico, una condición que describió como “desesperante”.

El tinnitus es un trastorno auditivo que se manifiesta mediante zumbidos, pitidos o sonidos constantes en los oídos, incluso cuando no hay estímulos externos. Esta condición puede impactar en la calidad de vida, afectando el descanso y la concentración.

Matías Alé contó que pasó por el quirófano.Matías Alé contó que pasó por el quirófano.

De acuerdo con datos médicos, se trata de una afección frecuente que alcanza a un porcentaje significativo de la población, con distintos niveles de intensidad y persistencia.

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