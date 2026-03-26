Duki rompió el silencio y respaldó a Emilia Mernes después de los rumores y ataques en redes

Duki decidió pronunciarse en redes sociales luego del fuerte descargo que Emilia Mernes publicó para frenar los rumores que la involucraron en los últimos días. El cantante eligió sus historias de Instagram para manifestar su apoyo en medio del escándalo que también salpicó a Tini Stoessel y María Becerra.
El mensaje del rapero tuvo un tono íntimo, pero también una clara intención de respaldo. Allí expresó su amor por Emilia y le agradeció por haber llegado a su vida, además de remarcar el valor que tiene para él como compañera.
En ese mismo posteo, Duki también cuestionó las opiniones ajenas y dejó en claro que no le da entidad a quienes hablan sin conocer la verdad. Su respuesta apareció apenas minutos después de que la cantante rompiera el silencio con un comunicado propio.
El artista sostuvo que ambos seguirán adelante con la vida que eligieron compartir y destacó la suerte de poder transitarla juntos. Además, reforzó la imagen pública de Emilia al definirla como una gran mujer y una compañera valiosa.
Duki publicó su mensaje en Instagram pocos minutos después del descargo de Emilia Mernes.
El posteo de Duki se conoció después de que Emilia denunciara la circulación de versiones falsas sobre su vida personal. En su descargo, la cantante aseguró que durante una semana se replicaron mentiras e inventos sin criterio.
También explicó que en un primer momento eligió no responder, aunque con el paso de los días entendió que el silencio no había servido para frenar el nivel de especulación. Según planteó, cada jornada aparecía una nueva versión sobre ella.
Dentro de su mensaje, Emilia también hizo referencia a las supuestas diferencias con otras artistas. Allí señaló que cualquier problema que hubiera existido con colegas ya había sido hablado en su momento y que entendía que el tema estaba aclarado.
El cierre de su descargo fue el más contundente. Emilia expresó que le resultaba muy doloroso para ella y para su familia ver cómo se decía cualquier cosa, y confesó sentirse angustiada y asustada por el nivel de odio que circula en redes, antes de lanzar un pedido directo para que todo se detenga.