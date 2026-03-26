“Ojalá supieran lo buena mujer que sos”

Duki rompió el silencio y respaldó a Emilia Mernes después de los rumores y ataques en redes

En medio de la polémica que rodea a la cantante, su novio salió a defenderla públicamente con un mensaje cargado de amor, respaldo y una crítica directa a quienes opinan sin conocer la situación.