Cancelación masiva

Crisis en el pop argentino: Emilia Mernes, "afectada y deprimida" tras el quiebre con Tini y María Becerra

La cantante entrerriana atraviesa su momento más difícil tras el masivo "unfollow" de sus colegas y las graves acusaciones sobre manejos internos en sus equipos de trabajo. Yanina Latorre reveló detalles de una interna que incluye desde "robo" de bailarines hasta conflictos en el entorno de la Selección.