Crisis en el pop argentino: Emilia Mernes, "afectada y deprimida" tras el quiebre con Tini y María Becerra
La cantante entrerriana atraviesa su momento más difícil tras el masivo "unfollow" de sus colegas y las graves acusaciones sobre manejos internos en sus equipos de trabajo. Yanina Latorre reveló detalles de una interna que incluye desde "robo" de bailarines hasta conflictos en el entorno de la Selección.
Se acusa a Mernes de haber captado personal clave (estilistas y bailarines) del equipo de Tini Stoessel aprovechando un impasse en la carrera de la "Triple T". REUTERS/Marco Bello
El brillo de los escenarios parece haberse opacado para Emilia Mernes. Lo que comenzó como un simple movimiento en las redes sociales escaló en las últimas horas hasta convertirse en una crisis personal y profesional sin precedentes para la artista de Nogoyá.
Según revelaron fuentes allegadas al conflicto, la cantante se encuentra "muy afectada y deprimida" por la ola de críticas y el aislamiento mediático que enfrenta por parte de quienes supueron ser sus aliadas: Tini Stoessel y María Becerra.
El detonante: equipos de trabajo y "falta de códigos"
La controversia, que Yanina Latorre definió como una "guerra fría" gestada durante meses, tiene su raíz en el ámbito profesional. Se acusa a Mernes de haber captado personal clave (estilistas y bailarines) del equipo de Tini Stoessel aprovechando un impasse en la carrera de la "Triple T".
"Tini fue generosa, les recomendó su equipo para que trabajaran mientras ella paraba, pero al regresar, Emilia habría exigido exclusividad, dejando a Stoessel sin su gente de confianza", detalló la panelista en su programa Sálvese quien pueda. Este comportamiento le valió en el ambiente el hiriente apodo de "la choriza", en referencia a la supuesta apropiación de recursos ajenos.
Se acusa a Mernes de haber captado personal clave (estilistas y bailarines) del equipo de Tini Stoessel aprovechando un impasse en la carrera de la "Triple T".
La grieta con "La Nena de Argentina"
La relación con María Becerra también alcanzó un punto de no retorno. A los celos artísticos se sumó un episodio personal que habría sido la gota que rebalsó el vaso: la supuesta expulsión de la hermana de Becerra de un evento por orden directa de la entrerriana.
La relación con María Becerra también alcanzó un punto de no retorno.
Además, trascendió que figuras del entorno de la Selección Argentina, encabezadas por Antonela Roccuzzo, habrían tomado partido. La esposa de Lionel Messi dejó de seguir a Emilia en Instagram, un gesto que se interpreta como un acto de solidaridad hacia Tini, quien mantiene un vínculo estrecho con las "botineras".
Silencio y refugio en el entorno íntimo
Mientras el "hate" en redes sociales no da tregua, Emilia ha optado por el silencio. Se supo que le fue ofrecido el derecho a réplica, pero la artista prefirió no hablar debido a su delicado estado anímico. Su refugio actual es su pareja, el rapero Duki, quien también quedó envuelto en la polémica tras ser señalado como una figura de "presión" dentro de la industria para favorecer la carrera de su novia.
El panorama para la intérprete de "Exclusive" es complejo. Lo que antes era un bloque sólido de mujeres liderando el pop urbano hoy es un escenario fragmentado donde el aislamiento parece ser la nueva realidad para la joven de Entre Ríos.