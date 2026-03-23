María Becerra se sinceró sobre su distanciamiento de “Los del Espacio”

En medio de la polémica que rodea la supuesta enemistad entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, María Becerra sorprendió al dedicar palabras de afecto a la Triple T y al sincerarse sobre su relación con el grupo de la escena urbana “Los del Espacio”, del que forman parte artistas como Duki, Rusherking, Tiago PZK, FMK y Lit Killah.
La cantante participó de un challenge en el que debía reaccionar a las sugerencias de autocompletado de Google con su nombre. Al encontrarse con la búsqueda "María Becerra Los del Espacio", decidió hablar abiertamente sobre la situación:
La artista habló sobre distanciamientos y respeto hacia sus colegas.
“Muchas cosas que pasaron. Con muchas personas simplemente nos distanciamos, porque las vidas tomaron otros cursos y eso está perfecto, y nos llevamos re bien todavía. A todos los respeto un montón, los admiro, me parecen excelentes artistas... pero bueno, hay otras personas con las que hoy en día no tengo trato”, confesó.
Experienciapersonal y losrumores
Durante la entrevista, María también participó de un detector de mentiras y mencionó haber sido “picheada” por otra artista mujer, un término puertorriqueño que significa ser ignorada o despreciada. Aunque no reveló nombres, algunos usuarios en redes especulan que podría haber sido un mensaje indirecto a Emilia Mernes.
María Becerra se pronunció sobre su relación con Los del Espacio.
Amistad conTini
Lejos de los conflictos, Becerra destacó su conexión con Tini Stoessel: “Somos re amigas. Es una persona que amo, es una persona súper dulce, nos entendemos un montón. No sé si es tanto con la música, sino que conectamos mucho humanamente”, explicó.
Sus declaraciones surgieron poco después de que se hiciera público el supuesto conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes por situaciones que no se conocen en detalle.