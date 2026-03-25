Emilia Mernes rompió el silencio tras la ola de ataques en redes: "Estoy asustada y angustiada"
La artista entrerriana realizó un desesperado descargo en sus redes sociales luego de una semana de rumores sobre supuestos conflictos con Tini Stoessel y María Becerra. Apuntó contra las "mentiras" y la violencia digital que afecta a su familia.
La intérprete de "La_Original.mp3" no ocultó su vulnerabilidad al referirse al impacto de los rumores.
Lo que comenzó como una serie de movimientos sugestivos en las plataformas digitales escaló hasta convertirse en una crisis personal para Emilia Mernes. Tras permanecer varios días en silencio mientras su nombre era tendencia por supuestas "traiciones" y conflictos con sus colegas Tini Stoessel y María Becerra, la cantante de Nogoyá decidió poner un límite.
A través de una carta abierta en sus historias de Instagram, la joven expresó el profundo malestar que atraviesa debido al acoso sistemático y la difusión de información falsa.
El peso de las "mentiras" y el pedido de basta
La intérprete de "La_Original.mp3" no ocultó su vulnerabilidad al referirse al impacto de los rumores. "Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar", inició su mensaje. Emilia explicó que su decisión inicial de no declarar fue un intento por "calmar las aguas", creyendo que la agresividad cesaría por sí sola.
Lo que comenzó como una serie de movimientos sugestivos en las plataformas digitales escaló hasta convertirse en una crisis personal para Emilia Mernes.
Sin embargo, el efecto fue el contrario. La cantante confesó sentirse "muy angustiada y asustada" por el nivel de odio que circula en internet. "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano", sentenció, haciendo un llamado a la empatía de los usuarios.
Diferencias aclaradas con sus colegas
Uno de los puntos más álgidos de la polémica fue el supuesto quiebre de la amistad con Tini Stoessel —quien recientemente le dio unfollow en Instagram— y María Becerra. Al respecto, Mernes fue contundente: admitió que existieron cortocircuitos, pero aseguró que pertenecen al pasado. "Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas", precisó.
Emilia Mernes presentó el tercero de sus diez shows en el Movistar Arena.
A pesar de estas declaraciones, el entorno del pop argentino sigue convulsionado. En los últimos días, trascendieron versiones sobre supuestos desmanejos de equipos de trabajo (estilistas y bailarines) y hasta un presunto malestar de las esposas de los jugadores de la Selección Argentina tras una celebración post-Mundial, factores que alimentaron la campaña de desprestigio en su contra.
La situación de Emilia Mernes se enmarca en un fenómeno de "cancelación" masiva que ya muestra consecuencias tangibles: la artista ha perdido miles de seguidores en sus cuentas oficiales en las últimas 72 horas. Mientras sus seguidoras más fieles denuncian una campaña orquestada, la cantante reafirmó su postura de diálogo: "Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario".
El descargo cierra con una frase que resume su presente: "Por favor, basta". Una súplica que pone de manifiesto el lado más oscuro de la fama en la era de los algoritmos y el "hate" desmedido.