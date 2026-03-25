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Emilia Mernes rompió el silencio tras la ola de ataques en redes: "Estoy asustada y angustiada"

La artista entrerriana realizó un desesperado descargo en sus redes sociales luego de una semana de rumores sobre supuestos conflictos con Tini Stoessel y María Becerra. Apuntó contra las "mentiras" y la violencia digital que afecta a su familia.