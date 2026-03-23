Futttura en el Kempes

"No estoy embarazada... por ahora": la sorpresiva frase de Tini Stoessel que sacudió Córdoba

Durante uno de sus shows, la "Triple T" enfrentó los rumores que inundaron las redes sociales en las últimas semanas. Con humor y una cuota de misterio, la cantante aclaró su situación personal ante miles de fanáticos.