"No estoy embarazada... por ahora": la sorpresiva frase de Tini Stoessel que sacudió Córdoba
Durante uno de sus shows, la "Triple T" enfrentó los rumores que inundaron las redes sociales en las últimas semanas. Con humor y una cuota de misterio, la cantante aclaró su situación personal ante miles de fanáticos.
Tini, que suele mantener una conexión muy cercana con su público, se tomó un minuto entre canción y canción para hablarle directamente a sus fans.
Martina "Tini" Stoessel volvió a ser el centro de la escena, pero esta vez no solo por su despliegue coreográfico o su potencia vocal. En el marco de su gira "Futttura", que la trajo de regreso a los escenarios argentinos, la artista decidió romper el silencio sobre las versiones que indicaban que estaba esperando su primer hijo junto al futbolista Rodrigo De Paul. Lo que comenzó como una aclaración necesaria terminó convirtiéndose en una confesión que dejó una puerta abierta para el futuro.
El momento ocurrió promediando el show del domingo por la noche en Córdoba. Tini, que suele mantener una conexión muy cercana con su público, se tomó un minuto entre canción y canción para hablarle directamente a sus fans. "Para aclarar, porque lo estuve viendo mucho en las redes: lo bueno es que no estoy embarazada", lanzó entre risas, provocando una ovación inmediata.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el remate de su frase: "Por ahora...". Ese pequeño añadido alimentó las teorías de sus seguidores, quienes interpretaron que la cantante y el mediocampista de la Selección Argentina podrían estar proyectando agrandar la familia en el mediano plazo, especialmente tras los recientes rumores de casamiento que circularon en febrero.
El momento ocurrió promediando el show del domingo por la noche en Córdoba.
"Ando con una situación"
Fiel a su estilo espontáneo y sin filtros, la cantante explicó el motivo de su preocupación estética durante el concierto, vinculándolo con su ciclo natural. "Realmente estoy muy preocupada. Si ven que en un momento me tengo que ir, es porque estoy con una situación; por suerte me puse un short negro", detalló con naturalidad, haciendo referencia a que se encontraba en su periodo menstrual.
Esta declaración, lejos de pasar inadvertida, fue celebrada por sus seguidoras en redes sociales como un gesto de "humanización" de la estrella pop, rompiendo tabúes sobre los procesos biológicos de las artistas en plena performance de alto impacto físico.
La artista decidió romper el silencio sobre las versiones que indicaban que estaba esperando su primer hijo junto al futbolista Rodrigo De Paul.
Entre el éxito y los planes personales
El 2026 viene siendo un año de contrastes para Stoessel. Mientras consolida su alianza internacional tras su reciente aparición en el Monumental junto a Bad Bunny, su vida privada sigue bajo la lupa. Tras haber borrado un video de TikTok que generó sospechas por su aspecto físico y luego de los tatuajes compartidos con De Paul —tres corazones que muchos asociaron a una futura familia—, Tini parece haber elegido el escenario cordobés para poner un punto final a las especulaciones inmediatas, pero manteniendo encendida la llama de la expectativa.
La gira "Futttura" continuará por el interior del país, llevando no solo sus nuevos hits, sino también esta versión de Tini más madura, que no teme hablar de su intimidad para desarmar las fake news que suelen rodear su figura.