Liberaron a los acusados de suministrar drogas a Liam Payne antes de su muerte
Brian Paiz y Ezequiel Pereyra, imputados por facilitar estupefacientes al ex One Direction en el hotel de Palermo, obtuvieron la excarcelación. Los detalles de la resolución judicial y el conflicto de competencia.
Liberaron a los acusados de suministrar drogas a Liam Payne antes de su muerte.
En una reciente resolución que marca un giro en la etapa de instrucción, la Justicia porteña dictó la excarcelación de Brian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, los dos hombres señalados por el presunto suministro de estupefacientes al músico británico Liam Payne.
El artista, reconocido mundialmente por su paso por la banda One Direction, falleció el pasado 16 de octubre de 2024 tras caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, Buenos Aires.
Ambos imputados permanecían bajo el régimen de prisión domiciliaria hasta este miércoles, cuando la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidió concederles la libertad mientras el proceso judicial avanza hacia el debate oral.
Payne falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo.
El rol de los acusados
Brian Paiz, quien se desempeñaba como camarero, y Ezequiel Pereyra, ex empleado del Hotel CasaSur donde ocurrió la tragedia, están acusados de "entrega, suministro y facilitación de estupefacientes".
Según la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, ambos habrían tenido contacto directo con el cantante en las horas previas a su deceso, proporcionándole las sustancias que luego fueron halladas en su organismo tras la autopsia.
El abogado Fernando Facente, representante legal de Paiz, confirmó que sus defendidos "aún se encuentran a la espera del juicio", pero que la justicia consideró que no existen riesgos procesales de fuga o entorpecimiento que justifiquen la continuidad de la detención domiciliaria.
Uno de los puntos clave que demoró las definiciones en este expediente fue la disputa entre la Justicia Nacional y la Justicia de la Ciudad. El pasado 11 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de CABA puso fin a esta controversia al determinar que la causa debía tramitarse en el fuero porteño.
Esta decisión permitió que la jueza Andrade tomara las riendas del proceso bajo la carátula específica de infracción a la Ley de Drogas.
La resolución de competencia fue fundamental para agilizar la audiencia de este miércoles, donde se evaluó la situación de los detenidos. El informe toxicológico de Payne reveló la presencia de diversas sustancias en su cuerpo al momento de la caída, lo que convirtió la trazabilidad de la droga en el eje central de la investigación criminal.
Los fans reclaman justicia por la muerte del músico. Crédito: Reuters.
A la espera del juicio oral
A pesar de recuperar la libertad, Paiz y Pereyra continúan vinculados al proceso y deberán cumplir con ciertas normas de conducta hasta que se fije la fecha del juicio. La querella, por su parte, sigue analizando las pruebas recolectadas, que incluyen registros de cámaras de seguridad, mensajes de WhatsApp y testimonios del personal del hotel.
La muerte de Liam Payne generó una conmoción internacional y puso la lupa sobre el consumo de sustancias y la responsabilidad de quienes facilitan el acceso a las mismas. Mientras la familia del músico aguarda justicia en Londres, los tribunales argentinos avanzan en determinar las responsabilidades penales de quienes rodearon al artista en sus últimos días en Buenos Aires.