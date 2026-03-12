Caso Liam Payne: la Justicia porteña seguirá investigando la venta de drogas al músico

La investigación por la muerte de Liam Payne, el ex integrante de One Direction fallecido en octubre de 2024 en un hotel de Palermo, sumó un capítulo clave en los tribunales.
La Cámara Criminal resolvió que la causa por el presunto suministro de estupefacientes permanezca en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Se rechazó el pase al fuero federal para agilizar el proceso.
En las últimas horas, la Cámara Criminal de Buenos Aires decidió que la causa que investiga la presunta venta de drogas al cantante británico continúe bajo la órbita de la justicia ordinaria porteña, rechazando la posibilidad de que el expediente pase al fuero federal.
Esta resolución llega tras un conflicto de competencia para determinar qué juzgado debía intervenir en el delito de suministro de estupefacientes.
Al mantenerse en la Ciudad, la Justicia busca evitar las dilaciones que implicaría un cambio de jurisdicción y permitir que la instrucción avance con la misma fiscalía que lleva adelante la investigación principal sobre las circunstancias del fallecimiento.
La investigación se centra actualmente en reconstruir la cadena de suministro que facilitó el acceso de Payne a las sustancias halladas en su organismo, según revelaron los estudios toxicológicos. La Justicia porteña tiene bajo la lupa a tres imputados: un empleado del hotel, un presunto proveedor y una persona del círculo cercano que acompañaba al músico durante su estadía en el país.
Con esta decisión, los jueces consideran que la justicia de instrucción es la más apta para continuar con el proceso, dado que ya cuenta con acceso directo a las pruebas recolectadas en el lugar del hecho, testimonios de testigos clave y los peritajes realizados sobre los dispositivos electrónicos secuestrados.
El expediente investiga el delito de "abandono de persona seguido de muerte" en concurso con "suministro de estupefacientes". La fiscalía sostiene que los imputados habrían tenido un rol determinante en las horas previas a que el artista cayera desde el balcón del tercer andar del hotel CasaSur.
Mantener la causa en el fuero ordinario permite que los fiscales mantengan la unidad de la investigación, conectando directamente la facilitación de las drogas con el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba el músico al momento de la tragedia.
El caso Payne sigue captando la atención de la prensa mundial y de los millones de fanáticos de la banda británica. Esta definición judicial aporta claridad sobre el rumbo que tomará el proceso legal en Argentina, donde se busca determinar las responsabilidades penales de quienes rodearon al artista en sus últimos días.
En las próximas semanas se esperan nuevas pericias sobre las cámaras de seguridad del hotel y el análisis de mensajes que podrían comprometer aún más a los proveedores de las sustancias, en un juicio que promete sentar precedentes sobre la responsabilidad del entorno en casos de consumo crítico en el ámbito del espectáculo.