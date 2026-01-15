Polémica por un video grabado en la habitación donde murió Liam Payne

La periodista mexicana Shanik Berman quedó envuelta en una fuerte controversia tras revelar en redes sociales que se alojó en la misma habitación del hotel donde murió Liam Payne, exintegrante de One Direction. La publicación generó un inmediato debate en plataformas digitales por la forma en la que relató y mostró su experiencia en el lugar donde el cantante británico pasó sus últimos momentos.
La situación se viralizó rápidamente y provocó reacciones encontradas, con cuestionamientos centrados en la exposición del espacio y en el tratamiento del hecho, que aún genera conmoción entre los seguidores del artista.
Laestadía
Berman, periodista de espectáculos y panelista del programa Hoy, viajó a la Argentina junto a su hija Karla Berman. Durante su estadía en Buenos Aires, utilizó su cuenta de TikTok para contar que se encontraba alojada en la habitación 310 del Hotel CasaSur, ubicado en el barrio porteño de Palermo.
En el video, la periodista explicó que desde el balcón de ese cuarto se habría producido la caída que derivó en la muerte del músico en octubre de 2024. Mientras relataba la situación, mostró la vista hacia la piscina del hotel y aseguró que su alojamiento en esa habitación se dio por sugerencia del personal, ya que el establecimiento se encontraba completo y era el único espacio disponible.
Además, expresó que no creía que se tratara de una coincidencia, un comentario que incrementó el impacto del contenido compartido.
Elrecuerdo delos fanáticos
Durante su publicación, Berman también registró el homenaje permanente que fanáticos de Liam Payne mantienen en las inmediaciones del hotel. Flores, fotografías y mensajes dedicados al cantante continúan apareciendo en el lugar, como muestra del cariño y la admiración que aún despierta el artista.
Fanáticos mantienen homenajes con flores y mensajes en el lugar. Crédito: REUTERS.
La periodista señaló que la presencia de estos recuerdos transmite la carga emocional de quienes se acercan al hotel para rendir tributo, y que el impacto del fallecimiento del músico sigue latente entre sus seguidores.
Reacciones divididasen redes sociales
El video generó una ola de comentarios y opiniones enfrentadas. Mientras algunos usuarios defendieron el derecho de la periodista a compartir su experiencia personal, una gran cantidad de mensajes cuestionaron la decisión de exhibir el lugar y consideraron que el contenido resultó innecesario o imprudente.
Las críticas se intensificaron luego de que Berman etiquetara en sus redes sociales la cuenta oficial del cantante, lo que fue interpretado por muchos como un gesto inapropiado. La publicación terminó por dividir a los usuarios entre quienes respaldaron su postura y quienes señalaron una falta de sensibilidad.
La muerte que conmocionó al mundo de la música
Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 a los 31 años, tras caer desde el balcón de su habitación en el Hotel CasaSur de Palermo. La noticia provocó una profunda conmoción a nivel internacional, tanto en la industria musical como entre millones de fanáticos que siguieron su carrera desde sus inicios en One Direction.
El legado musical de Liam Payne continúa presente entre sus fans. Crédito: REUTERS.
A casi un año de su muerte, el episodio continúa generando repercusiones y debates, especialmente cuando figuras públicas vuelven a poner el foco sobre el lugar donde ocurrió la tragedia.