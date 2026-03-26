Medioambiente

Compromiso ambiental: Desde Sarmiento hacia Rosario, el vidrio se transforma en recurso

En el marco de su programa de gestión responsable de residuos, la localidad de Sarmiento concretó este lunes el despacho de un camión completo de vidrio con destino a Rosario. La iniciativa no solo reduce el impacto ambiental en el basural local, sino que reinserta materiales en el ciclo productivo regiona