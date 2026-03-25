Vuelve la magia: HBO lanzó el primer teaser de la serie de Harry Potter
Luego de mucha espera, este miércoles se publicó el primer adelanto oficial de la nueva serie del mago más conocido de la historia. La primera temporada se titulará Harry Potter and the Philosopher’s Stone, tendrá ocho episodios y llegará a fin de año.
HBO presentó este miércoles el primer teaser oficial de la nueva serie de Harry Potter.
HBO activó oficialmente una nueva etapa para el universo de Harry Potter. Este miércoles presentó el primer teaser de la serie y confirmó que la adaptación televisiva debutará en Navidad de 2026, con una primera temporada centrada en Harry Potter and the Philosopher’s Stone.
El adelanto mostró por primera vez en movimiento al nuevo “trío de oro”: Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. También dejó ver parte de la estética de Hogwarts y varios de los momentos más reconocibles del comienzo de la saga.
Un primer vistazo al nuevo Hogwarts
El teaser reconstruye escenas asociadas al arranque de la historia: la vida de Harry con los Dursley, la llegada de la carta de Hogwarts, el encuentro con Hagrid, el paso hacia el andén 9¾ y el viaje en el Expreso de Hogwarts. La propuesta apunta a una relectura televisiva más amplia del primer libro.
Dentro del avance también aparecen imágenes del castillo, clases, pasillos y primeros cruces con personajes clave del universo mágico. La serie se presenta así como una adaptación más detallada del material original, con una temporada dedicada a cada libro.
Harry junto a Hagrid
Fecha confirmada y formato de la primera temporada
Warner Bros. Discovery informó que la primera entrega llevará por título Harry Potter and the Philosopher’s Stone y constará de ocho episodios. Además, precisó que el estreno será en Navidad de 2026 por HBO y en HBO Max en los mercados donde la plataforma esté disponible.
Ese anuncio corrigió la expectativa previa que ubicaba el debut en 2027. Hasta esta semana, varios reportes y materiales promocionales trabajaban con ese horizonte, pero la confirmación oficial de HBO fijó finalmente la salida para fines de 2026.
HBO presentó este miércoles el primer teaser oficial de la nueva serie de Harry Potter.
El nuevo elenco de la saga
El reparto central estará encabezado por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout. Entre los adultos confirmados figuran John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.
La serie está liderada por la showrunner Francesca Gardiner y tendrá a Mark Mylod en la dirección de varios episodios. J.K. Rowling participa como productora ejecutiva junto a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman, histórico productor de las películas.
La adaptación llega apenas 15 años después del final de la saga cinematográfica original, una cercanía que ya abrió debate entre fans sobre la necesidad de un reboot tan pronto. Aun así, HBO apuesta a una versión más fiel y extensa de los libros, con espacio para personajes, tramas y rincones del mundo mágico que el cine no alcanzó a desarrollar.
El lanzamiento del primer teaser marca así el inicio formal de una de las producciones más observadas de los próximos meses. Con fecha, título y elenco ya instalados, la nueva serie de Harry Potter dejó de ser una promesa de desarrollo y pasó a convertirse en uno de los grandes estrenos televisivos de 2026.