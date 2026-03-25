Con estreno en navidad 2026

Vuelve la magia: HBO lanzó el primer teaser de la serie de Harry Potter

Luego de mucha espera, este miércoles se publicó el primer adelanto oficial de la nueva serie del mago más conocido de la historia. La primera temporada se titulará Harry Potter and the Philosopher’s Stone, tendrá ocho episodios y llegará a fin de año.