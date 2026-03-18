Lanzaron el primer tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” con la aparición de The Punisher

Sony Pictures presentó el primer adelanto oficial de “Spider-Man: Brand New Day”, la nueva película protagonizada por Tom Holland que continuará la historia del personaje tras los eventos de “No Way Home”. El avance mostró un tono más oscuro y emocional, además de introducir cambios clave en la evolución del héroe.
El tráiler comienza con la voz en off de Peter Parker, quien deja en claro el conflicto interno que atraviesa desde su última aparición. “Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí”, expresa.
Esa decisión sigue teniendo consecuencias, especialmente en su vínculo con MJ. En una de las escenas más emotivas, el protagonista la observa a la distancia sin poder acercarse, mientras reflexiona: “A veces Spider-Man tiene que hacer la parte más difícil, incluso si rompe el corazón de Peter Parker”.
Nuevasincorporaciones
Entre las novedades del film se destaca la llegada de Jon Bernthal como Frank Castle, conocido como The Punisher, lo que ampliará el universo de personajes en la historia.
Además, el adelanto presenta a un nuevo villano con habilidades invisibles, lo que lo convierte en una amenaza difícil de detectar y enfrentar, elevando el nivel de tensión en las escenas de acción.
Una transformaciónque cambia todo
Uno de los aspectos más llamativos del avance es la mutación que atraviesa Peter Parker. En distintas escenas, se lo ve experimentando cambios físicos relacionados con su ADN arácnido, incluso despertando dentro de un capullo tras desmayarse.
La trama combina ciencia, emoción y conflicto.
Para entender lo que ocurre, acude al Dr. Bruce Banner, quien le advierte: su biología está cambiando y podría ser peligroso. Sin embargo, estos cambios también potencian sus habilidades, lo que abre un nuevo escenario para el personaje.
Dolor,aislamiento ynuevasdecisiones
El tráiler también deja ver el costado más íntimo del protagonista. La visita a la tumba de su tía May refleja el duelo que aún atraviesa, mientras que la falta de recuerdos de sus seres queridos, como Ned y MJ, profundiza su sensación de soledad.
Nuevos personajes amplían el universo del héroe.
A pesar de ello, el personaje deberá encontrar la manera de seguir adelante y asumir las consecuencias de sus decisiones.
Una campaña global con participación de fans
Antes del lanzamiento del adelanto completo, la producción impulsó una estrategia innovadora en redes sociales. Fragmentos del tráiler fueron revelados por seguidores de distintas partes del mundo, en una acción coordinada junto a Tom Holland.
El propio actor destacó la importancia del público en el crecimiento de la saga: “Para mostrarles nuestro agradecimiento, estamos haciendo algo que nunca antes se ha hecho”, señaló.
La película, dirigida por Destin Daniel Cretton y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers, llegará a los cines el 31 de julio de 2026.