Zendaya sorprendió al contar que hubo reclamos por su “boda secreta” con Tom Holland

La actriz Zendaya salió al cruce de los rumores sobre un supuesto casamiento secreto con Tom Holland y se tomó con humor la viralización de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial que simulaban una boda.
La actriz explicó que imágenes falsas generadas con inteligencia artificial confundieron a su entorno cercano, al punto de provocar reproches y situaciones incómodas entre personas de confianza.
La actriz Zendaya salió al cruce de los rumores sobre un supuesto casamiento secreto con Tom Holland y se tomó con humor la viralización de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial que simulaban una boda.
Durante su visita al programa Jimmy Kimmel Live!, la protagonista de Euphoria habló sobre la repercusión que tuvieron estas fotos manipuladas.
“Vi fotos de boda hechas con IA que se ven muy realistas... de ustedes dos juntos”, le comentó el conductor Jimmy Kimmel, dando pie al tema.
Zendaya confirmó que muchas personas cayeron en la confusión: “Sí, y mucha gente ha sido engañada por ellas. Mientras estaba por ahí, en la vida real, la gente me decía: ‘¡Oh, Dios mío, tus fotos de boda son preciosas!’, y yo decía: ‘Cariño, son de IA. No son reales’”.
El impacto de las imágenes no se limitó a redes sociales. Incluso personas de su círculo íntimo creyeron que el casamiento había ocurrido.
Ante la consulta del conductor sobre si alguien cercano había sido engañado, la actriz fue contundente: “Sí, muchas personas”.
Además, reveló una situación insólita: algunos conocidos se molestaron por no haber sido invitados a una supuesta celebración que nunca existió.
Más allá del revuelo generado, la entrevista no dejó certezas sobre el estado real de la relación. En ningún momento Zendaya confirmó ni desmintió un eventual casamiento con Holland.
La actriz asistió al programa para presentar su nueva película, The Drama, en la que comparte elenco con Robert Pattinson, aunque el foco terminó puesto en los rumores y en el impacto de la inteligencia artificial en la viralización de contenido falso.