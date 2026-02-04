Lo nuevo de A24

Zendaya y Robert Pattinson desatan una pesadilla emocional en "The Drama"

A días de su boda, una confesión inesperada convierte la historia de amor de Emma y Charlie en un thriller emocional sobre la culpa, la desconfianza y las verdades que pueden destruirlo todo. Con el sello incómodo de A24 y la dirección de Kristoffer Borgli, la dupla protagoniza una de las películas más intensas y comentadas del año.