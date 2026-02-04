Zendaya y Robert Pattinson desatan una pesadilla emocional en "The Drama"
A días de su boda, una confesión inesperada convierte la historia de amor de Emma y Charlie en un thriller emocional sobre la culpa, la desconfianza y las verdades que pueden destruirlo todo. Con el sello incómodo de A24 y la dirección de Kristoffer Borgli, la dupla protagoniza una de las películas más intensas y comentadas del año.
Pattinson, el más reciente Batman, junto a Zendaya, quien este año regresa como Rue en la nueva temporada de “Euphoria”. Foto: Captura de pantalla
A24 vuelve a apostar por las historias incómodas y emocionalmente filosas con “The Drama”, la nueva película dirigida por el cineasta noruego Kristoffer Borgli (“Dream Scenario”), que une por primera vez en pantalla a Zendaya y Robert Pattinson. Tras el lanzamiento de su primer tráiler, el film se instaló rápidamente como uno de los estrenos más esperados de 2026 y llegará a los cines el 3 de abril.
Lejos de la comedia romántica convencional que sugiere su título, “The Drama” propone una mezcla de romance, humor ácido y tensión psicológica que va creciendo hasta volverse asfixiante.
Amor perfecto... hasta que deja de serlo
La historia sigue a Emma (Zendaya) y Charlie (Robert Pattinson), una joven pareja exitosa que está a días de celebrar su boda. Ella trabaja en una librería y es oriunda de Baton Rouge, Luisiana; él es un refinado director de museo londinense. Juntos proyectan una vida ideal... al menos en apariencia.
Todo cambia durante una cena con amigos -interpretados por Mamoudou Athie y Alana Haim- cuando surge un juego aparentemente inocente: confesar la peor cosa que han hecho en sus vidas. La revelación de Emma rompe la imagen perfecta de la relación y abre una grieta imposible de cerrar.
A partir de ese momento, la película se sumerge en una espiral de desconfianza, paranoia y reproches, donde el amor se mezcla con el miedo a no conocer realmente a la persona que se tiene al lado. Lo que parecía una celebración romántica se transforma en un duelo emocional cargado de silencios incómodos y verdades que llegan demasiado tarde.
La química -y el choque- entre ambos es uno de los puntos fuertes que deja ver el adelanto: miradas largas, discusiones contenidas y una tensión que se siente incluso en los silencios. Foto: Captura de pantalla
Una dupla explosiva
El atractivo central del film está en su pareja protagónica. Zendaya, que viene de consolidarse entre el cine comercial (“Spider-Man”, “Dune”) y los papeles intensos (“Euphoria”, “Desafiantes”), encarna a una mujer enfrentada a las consecuencias de su pasado.
Por su parte, Robert Pattinson continúa profundizando su perfil en proyectos de autor tras títulos como “El faro”, “Good Time” y “The Batman”, dando vida a un hombre cuya seguridad emocional empieza a desmoronarse.
La química -y el choque- entre ambos es uno de los puntos fuertes que deja ver el adelanto: miradas largas, discusiones contenidas y una tensión que se siente incluso en los silencios.
El sello Borgli + A24
Kristoffer Borgli firma guion y dirección, manteniendo su interés por personajes socialmente funcionales pero emocionalmente fracturados. La producción corre por cuenta de Ari Aster, Lars Knudsen y Tyler Campellone a través de Square Peg, con distribución de A24, estudio que ya convirtió la incomodidad emocional en una marca registrada.
El elenco se completa con Mamoudou Athie (“Archivo 81”, “Tipos de Gentileza”, “La caja negra”, “Amenaza en lo profundo”), Alana Haim (“Licorice Pizza”, “The Battle of Baktan Cross”), Michael Abbott Jr. (“Demoníaca”, “La muerte de Dick Long”, “Shotgun Stories”, “In the Radiant City”, “La última parada de Arizona”), Hailey Gates, Zoë Winters, Sydney Lemmon y jóvenes intérpretes como YaYa Gosselin, entre otros.
Marketing poco convencional
Fiel al estilo creativo de A24, la promoción también dio que hablar. En diciembre de 2025, el Boston Globe publicó un falso anuncio de compromiso de los protagonistas como si se tratara de una pareja real, insertado junto a una columna de consejos amorosos. La acción viral reveló pistas sobre la trama y reforzó la idea de que, en esta historia, el amor y la ficción están peligrosamente entrelazados.
Romance, pero con grietas
Aunque en la superficie “The Drama” se presenta como una historia sobre una boda, en el fondo parece ser una exploración sobre la fragilidad de la intimidad, las mentiras que sostienen las relaciones y el vértigo de descubrir que la persona que amás también tiene zonas oscuras.
Con dos de las estrellas más magnéticas de su generación y el pulso incómodo de Borgli detrás de cámara, la película promete ser mucho más que un romance: un retrato moderno sobre lo difícil -y a veces inquietante- que puede ser amar de verdad.