“Matate, amor”: Jennifer Lawrence y Robert Pattinson protagonizan la adaptación de una novela argentina

Ariana Harwicz irrumpió en la literatura contemporánea con una voz brutal, poética y desbordante. Su novela Matate, amor es una de las piezas más impactantes del siglo XXI: una narración breve y radical que retrata a una mujer al borde de su deseo, del colapso y del amor convertido en amenaza.
Publicada originalmente en 2012, Matate, amor encuentra ahora una nueva vida en el cine, bajo la dirección de la reconocida cineasta escocesa Lynne Ramsay. Conocida por obras intensas como We Need to Talk About Kevin, la directora construye una adaptación fiel a la esencia visceral del texto.
Un elenco estelar para una historia perturbadora
La película mantiene el título original y traslada la historia a una zona rural de Estados Unidos. En el centro de la escena, Jennifer Lawrence encarna a la protagonista con una interpretación que ya ha sido elogiada por la crítica internacional. La acompaña Robert Pattinson, junto a LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek.
Tras su premiere mundial en el Festival de Cannes, Mátate, amor fue recibida con entusiasmo. Time Out la definió como “profundamente cruda y honesta”, mientras que Next Best Picture la celebró como una obra “visceral, poética y realmente disruptiva”.
"Matate, amor" - Ariana Harwicz (2012)
Ramsay, Harwicz y el corazón de una adaptación radical
La directora explicó que su visión se centró en “la complejidad del amor y de cómo puede transformarse a lo largo del tiempo”, buscando capturar “la belleza del caos y la vulnerabilidad emocional”. La película no suaviza los bordes del texto original: abraza su ambigüedad, su oscuridad y su lirismo.
La protagonista es una madre joven, atrapada en la domesticidad, que comienza a experimentar una fractura con la realidad cotidiana. Lo que emerge es un monólogo interior cargado de deseo, rabia y lucidez, una experiencia cinematográfica tan desafiante como conmovedora.
Robert Pattinson acompaña a Lawrence en esta historia visceral y poética.
Estreno confirmado en la Argentina
La película llegará a los cines del país el próximo 6 de noviembre. Para el público argentino, será la oportunidad de ver cómo una obra local, traducida a más de 15 idiomas y celebrada en Europa, encuentra su reflejo en la gran pantalla a través del talento de Lawrence y Pattinson.
Matate, amor se perfila como una cita obligada para amantes del cine psicológico y de la literatura más salvaje. Harwicz, Ramsay, Lawrence y Pattinson convergen en una historia que incomoda, interpela y resiste cualquier intento de encasillamiento.
