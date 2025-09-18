De "Frankenstein" a "Matate, amor": los estrenos más esperados en Argentina

En el último tramo de 2025 no hay que sacar el ojo de las salas de cine. Es que se vienen grandes apuestas de Hollywood, obras autorales de artistas consagrados y un puñado de estrenos argentinos que darán mucha tela para cortar.
Guillermo del Toro, Jennifer Lawrence, Paul Thomas Anderson y James Cameron son los nombres fuertes de una cartelera heterogénea. Las fechas confirmadas hasta fin de año.
Desde el regreso de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio en un rol de alto voltaje hasta las nuevas incursiones del cine nacional en los terrenos del thriller y el terror, la cartelera hasta diciembre tiene un poco de todo.
Basada libremente en la novela "Vineland" de Thomas Pynchon, "Una batalla tras otra" presenta a Leonardo DiCaprio como un revolucionario fracasado que tiene que salvar a su hija cuando un viejo enemigo vuelve para ajustar cuentas.
Con un elenco secundario de lujo (Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall) el film ya es señalado como uno de los candidatos más serios a los Premios de la Academia.
El director Paul Thomas Anderson, responsable de tres clásicos modernos como "Petróleo sangriento", "Magnolia" y "Licorice Pizza", parece haber encontrado en esta historia un nuevo campo de experimentación.
El arribo a los cines argentinos está previsto para el 25 de septiembre.
La biopic de Mark Kerr, pionero de la UFC, llega bajo la mirada del director Benny Safdie. Dwayne "La Roca" Johnson sorprende con una transformación radical para encarnar al luchador cuya vida osciló entre la gloria y el derrumbe personal.
Emily Blunt interpreta a Dawn Staples, la mujer que lo acompañó en su descenso y en sus intentos de redención. El film reconstruye el ascenso y caída de un hombre que encarnó, como pocos, la tensión entre éxito y autodestrucción.
El estreno en Argentina se espera para el próximo 9 de octubre.
Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz se ponen al servicio de una de las historias más queridas por Guillermo del Toro: "Frankenstein".
El cineasta mexicano siempre declaró que la historia de esa criatura era como su "biblia personal". Esta versión promete ser un manifiesto sobre la otredad, la soledad y el rechazo social.
Del Toro recobra la dimensión humana del monstruo, alejándose de la caricatura y acercándose al desgarro trágico del original Mary Shelley.
El desembarco en el país será el próximo 23 de octubre.
Glen Powell y Josh Brolin protagonizan la adaptación de la novela de Stephen King. En una sociedad distópica, la televisión convierte la violencia en espectáculo a través de un show donde la supervivencia es la única regla.
Con la ironía y el ritmo característico de Edgar Wright, "The Running Man" se perfila como una de las sátiras más potentes del año. Una dato para los memoriosos: en 1987 se filmó una decente adaptación, con Arnold Schwarzenegger.
El arribo a las salas argentinas será el próximo 6 de noviembre.
La escritora argentina Ariana Harwicz salta a Hollywood con esta adaptación dirigida por Lynne Ramsay y protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. Basada en "Matate, amor", la historia describe el derrumbe psicológico de una joven madre.
Filmada en 35 mm, con referencias a "Repulsión" y "El bebé de Rosemary", la cinta combina terror, comedia negra y un trasfondo literario que la convierte en un estreno muy esperado, previsto en Argentina para el 6 de noviembre.
La tercera entrega de "Avatar", la célebre saga ideada por el director de "Titanic" expande el universo de Pandora con la aparición del Pueblo de las Cenizas, un clan Na’vi dispuesto a usar la violencia para defender sus intereses.
Se trata de una producción de escala monumental que busca repetir el fenómeno de sus predecesoras. Estará disponible en los cines nacional el 18 de diciembre.
El último tramo del año también tiene un lugar privilegiado para la producción nacional, con apuestas que recorren el terror, el thriller y el drama psicológico.
"Nadie va a escuchar tu grito", de Mariano Cattaneo, se estrena el 2 de octubre. Es un thriller ambientado durante el Mundial de Italia 90, cuando un asesino aprovecha la distracción de los partidos para cometer sus crímenes.
"El retorno", de Marcela Luchetta, llega el mismo día. Un sacerdote del Vaticano debe investigar a su hermano, que despierta de un coma asegurando ser Cristo reencarnado. Religión, locura y misticismo en un relato inquietante.
También el 2 de octubre se estrena "Lágrimas de fuego", de Gabriel Grieco. Con guion de Fabiana Cantilo y el propio Grieco, cuenta la historia de Laura, una mujer que busca recuperar el vínculo con su hija tras años de encierro psiquiátrico.
"Los renacidos" de Santiago Esteves se estrena el 9 de octubre. Dos hermanos, separados por la vida, se reencuentran en un negocio oscuro: ayudar a fingir muertes. Un thriller sobre lealtad, familia y supervivencia.
El mismo día se podrá ver "Masacre en el Delta", de Facundo Nuble. El terror y el suspenso se cruzan en esta historia de rituales New Age y violencia desatada en una isla del Delta.
