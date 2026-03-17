Presentaron el primer tráiler de Dune: Part Three con Chalamet y Zendaya al frente
Warner Bros. mostró el primer tráiler de Dune: Part Three, la película con la que Denis Villeneuve cerrará su trilogía. Timothée Chalamet y Zendaya encabezan el adelanto de uno de los estrenos más esperados de 2026.
Presentaron el primer tráiler de Dune: Part Three con Chalamet y Zendaya al frente
La cuenta regresiva hacia el cierre de una de las sagas más ambiciosas del cine reciente ya empezó. Warner Bros. difundió el primer tráiler de Dune: Part Three, la tercera entrega dirigida por Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet otra vez en el centro de la historia como Paul Atreides y Zendaya de regreso como Chani.
El adelanto confirma además que la película funcionará como conclusión de la trilogía iniciada en 2021. La promoción llegó acompañada por los primeros pósters de personajes y por un fuerte mensaje de cierre, en una campaña que ya instala a la producción entre los títulos más observados del año.
Un salto temporal y una historia más oscura
Las primeras imágenes muestran una historia ubicada varios años después de Dune: Part Two. Paul ya aparece consolidado como emperador, mientras el tráiler anticipa un escenario más sombrío, atravesado por tensiones políticas, guerra y un nuevo desgaste personal del protagonista.
También se advierte un cambio en el tono de la película. Villeneuve la describió como una propuesta con identidad propia, más cercana al thriller y menos ligada a la continuidad lineal entre las dos partes anteriores. Esa idea también se refleja en el material promocional, que subraya un clima más áspero y terminal.
Chalamet, Zendaya y un reparto repleto de figuras
Junto con Chalamet y Zendaya, el regreso de Florence Pugh, Javier Bardem, Rebecca Ferguson y Jason Momoa aparece como una de las bases del nuevo capítulo. A eso se suman incorporaciones y personajes que ganan más peso en esta etapa final del relato.
Entre las novedades más comentadas sobresale Robert Pattinson como Scytale y Anya Taylor-Joy con un rol mucho más visible como Alia Atreides. El avance también deja ver nuevas tensiones alrededor de Chani, de la princesa Irulan y del destino político de Paul, en una película basada en Dune Messiah, la continuación literaria de Frank Herbert.
El cierre de una trilogía que marcó época
Las dos primeras películas de Dune combinaron prestigio crítico, premios y una fuerte respuesta de taquilla. La nueva entrega llega con la tarea de completar ese recorrido y de cerrar la visión de Villeneuve sobre el universo de Arrakis.
La película tiene previsto su estreno en cines en diciembre de 2026, en plena temporada alta de Hollywood. Con ese calendario, Dune: Part Three se perfila como una de las grandes apuestas del cierre de año y como un título llamado a concentrar atención tanto entre fanáticos de la saga como en el circuito más amplio del cine comercial.