"La épica conclusión"

Presentaron el primer tráiler de Dune: Part Three con Chalamet y Zendaya al frente

Warner Bros. mostró el primer tráiler de Dune: Part Three, la película con la que Denis Villeneuve cerrará su trilogía. Timothée Chalamet y Zendaya encabezan el adelanto de uno de los estrenos más esperados de 2026.