Jan de Nul impugna a DEME por irregularidades en la oferta para dragar la hidrovía

La empresa Jan De Nul presentó una impugnación contra la oferta de DEME NV, en el marco del proceso de licitación para el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay. Las dos empresas belgas son oferentes en el proceso de licitación para la modernización, mantenimiento y señalización de la hidrovía.
El reclamo principal a la comisión evaluadora de ofertas de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación -entidad a cargo de Iñaki Miguel Arreseygor- pide la descalificación de Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME), argumentando que su garantía de mantenimiento es inválida al estar sujeta a condiciones bancarias discrecionales.
Asimismo, se denuncian falsedades en las declaraciones juradas respecto a los volúmenes de dragado ejecutados y el uso de equipos que no cumplen con la potencia mínima exigida. El pliego de bases y condiciones (PBC) exige seis dragas de succión con una potencia instalada no inferior a 4000 kW; DEME incluyó en su oferta la draga Mellina, que cuenta con una potencia de solo 3542 kW.
El escrito expone serias deficiencias administrativas, como la falta de firmas certificadas, traducciones incompletas y la carencia de balances debidamente publicados. Señala entre varios argumentos que se detectaron discrepancias entre los volúmenes manifestados y los certificados presentados por DEME para obras en el Elba, el Mar del Norte, el Río Weser y el Canal Martín García.
Según la impugnación, la denunciada omitió incluir la declaración jurada exigida los volúmenes mensuales dragados y no acompañó los certificados que acreditaran dichos volúmenes según las exigencias del PBC. Además, se señalaron defectos en el cálculo de los volúmenes mensuales presentados en la documentación ampliatoria.
Alega la denunciante que los certificados presentados DEME para varias dragas (como la Artevelde, Marieke, Mellina y Minerva) carecen de las auditorías anuales necesarias que acrediten su plena vigencia. Añade una defectuosa presentación de la oferta al ser ingresada por un representante que no firmó el documento.
Se objeta que la garantía presentada incorpora una cláusula que supedita la modalidad de pago a la decisión exclusiva del banco ante eventuales restricciones cambiarias, lo que otorga una facultad discrecional al garante que desnaturaliza el carácter de la garantía.
Jan De Nul sostiene que estas irregularidades vulneran las bases del pliego
Jan De Nul sostiene que estas irregularidades vulneran las bases del pliego y comprometen la transparencia y solvencia técnica del competidor. Insta a la comisión evaluadora a rechazar la propuesta de DEME por incumplir los requisitos legales y económicos fundamentales.
La licitación pública nacional e internacional 1/2025 -por el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520- tiene por objeto el dragado, mantenimiento y señalización de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior.
Específicamente el trazado va hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico. De sur a norte, son 470 kilómetros de dragado profundo hasta Timbúes y unos 900 kilómetros de mantenimiento de pasos críticos, más el balizamiento.
La VNT concentra el mayor movimiento logístico portuario del país, aglomera cerca de 60 terminales portuarias a lo largo de su cauce y constituye la ruta fluvial por la que se traslada aproximadamente el 80% de las exportaciones del país.
El pliego establece un periodo de 25 años para el nuevo operador privado e incluye una cláusula de desempate: En caso de que las ofertas económicas coincidan en el valor máximo del peaje, la adjudicación podría definirse a favor de la empresa que proponga un menor plazo de concesión.
El pasado 27 de febrero de 2026 venció el plazo para la presentación de ofertas. En la etapa de evaluación técnica y jurídica de los tres oferentes confirmados (Jan De Nul, DEME y DTA Engenharia), quedaron finalmente dos. Se estima una inversión privada total de aproximadamente US$ 10.000 millones a lo largo de todo el contrato, en bienes de capital y gastos operativos.