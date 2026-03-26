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Rafaela relanzó su Moto Escuela y refuerza la capacitación en seguridad vial

Durante la jornada, los participantes formaron parte de una capacitación práctica que incluyó ejercicios de frenado de emergencia, técnicas de control del vehículo, gestión de la mirada y conceptos vinculados a la seguridad activa y pasiva. Estos contenidos apuntan a mejorar la anticipación y la toma de decisiones en situaciones habituales del tránsito urbano.