Rafaela relanzó su Moto Escuela y refuerza la capacitación en seguridad vial

La ciudad de Rafaela volvió a poner en marcha uno de sus programas más distintivos en materia de prevención: la Moto Escuela, una propuesta pública orientada a mejorar la conducción de motociclistas y reducir los riesgos en la vía pública.
Durante la jornada, los participantes formaron parte de una capacitación práctica que incluyó ejercicios de frenado de emergencia, técnicas de control del vehículo, gestión de la mirada y conceptos vinculados a la seguridad activa y pasiva. Estos contenidos apuntan a mejorar la anticipación y la toma de decisiones en situaciones habituales del tránsito urbano.
La ciudad de Rafaela volvió a poner en marcha uno de sus programas más distintivos en materia de prevención: la Moto Escuela, una propuesta pública orientada a mejorar la conducción de motociclistas y reducir los riesgos en la vía pública.
El relanzamiento se concretó en el Predio La Flor y reunió a vecinos interesados en perfeccionar sus навы навы habilidades al volante bajo criterios de seguridad.
La iniciativa, impulsada por la Municipalidad, se posiciona como una experiencia única en la provincia de Santa Fe por su carácter público y su enfoque integral.
En un contexto donde la motocicleta es uno de los medios de transporte más utilizados, especialmente en ciudades intermedias, el programa busca intervenir directamente sobre uno de los principales factores de siniestralidad: la conducta del conductor.
Durante la jornada, los participantes formaron parte de una capacitación práctica que incluyó ejercicios de frenado de emergencia, técnicas de control del vehículo, gestión de la mirada y conceptos vinculados a la seguridad activa y pasiva.
Estos contenidos apuntan a mejorar la anticipación y la toma de decisiones en situaciones habituales del tránsito urbano.
El intendente Leonardo Viotti encabezó el relanzamiento y destacó el valor estratégico de la propuesta.
“Estamos en marcha con la primera Moto Escuela de carácter público de la provincia de Santa Fe. Esto es lo que nos hace sentir orgullosos”, afirmó. Además, subrayó que la iniciativa se enmarca en una política sostenida que busca “que la comunidad aprenda a manejar mejor y cuidar a nuestra gente”.
Desde el ámbito provincial también hubo respaldo a la experiencia local. El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, consideró que este tipo de acciones “marcan el camino” para ser replicadas en otras ciudades, al priorizar la formación y la prevención como ejes centrales de la política pública.
Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la realización de un canje de cascos, articulado con el Gobierno de Santa Fe. La actividad apuntó a reforzar el uso de equipamiento adecuado, considerado un elemento clave para reducir lesiones graves en caso de siniestros.
La Moto Escuela funciona los fines de semana y, desde su implementación en septiembre, mantiene una participación sostenida de aproximadamente 50 personas por mes.
Como parte de su consolidación, el municipio dispuso que quienes tramiten su primera licencia de conducir deberán realizar obligatoriamente esta capacitación, incorporando así herramientas prácticas fundamentales antes de salir a la calle.
También formó parte del relanzamiento Mariana Arias, integrante del equipo de Protección Vial y Comunitaria, quien puso en valor la importancia de generar espacios de formación accesibles y continuos para toda la ciudadanía.
Con esta política, Rafaela busca no solo mejorar las habilidades de conducción, sino también promover un cambio cultural en el uso de la motocicleta, apostando a una movilidad más segura, responsable y consciente.