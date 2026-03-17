CEMAFE realizará 115 colonoscopías para prevenir el segundo cáncer más mortal en Argentina

El CEMAFE (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe), ubicado en calle Mendoza 2419, impulsa un programa de colonoscopías dirigido a usuarios de la salud pública, con el objetivo de prevenir y detectar tempranamente el cáncer de colon. La iniciativa contará con más de 115 estudios durante 10 jornadas, abarcando tanto la ciudad de Santa Fe como el centro norte de la provincia.
En este marco, Silvina Correa, coordinadora de zona centro norte de la Agencia de Control del Cáncer, destacó la coordinación entre organismos: “Es una actividad impulsada por el Ministerio de Salud a través de la Agencia, pero es un proyecto colaborativo que venimos organizando desde diciembre con distintas instituciones, porque lleva una logística enorme”.
Correa agregó que el programa no solo alcanza al departamento de La Capital, sino también a Garay, San Justo, San Javier, Las Colonias y San Jerónimo: “Más de 115 colonoscopías vamos a hacer en estas 10 jornadas y lo vamos a tratar de seguir haciendo durante todo el año”.
La importancia deldiagnóstico temprano
El director médico de CEMAFE, Sebastián Calvet, explicó que “el estudio consta en visualizar por dentro todo el marco colónico, que es donde se asientan habitualmente este tipo de enfermedades, el cáncer de colon, que tiene una gran importancia realizarse la prevención con ayuda de los centros de salud”.
El cáncer colorrectal es el segundo más mortal en Argentina.
Calvet resaltó que la colonoscopía permite detectar lesiones premalignas y otras enfermedades inflamatorias: “Hay que estar atento a ver bien cómo son las deposiciones, que no vengan con sangre, que no cambien la consistencia, tenga alteraciones del hábito, esos son indicios que nos permiten realizar el estudio”.
Procedimientoseguro yeficiente
Por su parte, Agustín Monteferrario, médico cirujano endoscopista, detalló la capacidad del centro: “En promedio hacemos entre 100 y 120 estudios por semana. Esto permite detectar no solamente pólipos, sino también cáncer colorrectal en los primeros estadíos, que tienen una curación del 90%”.
Los estudios permiten detectar lesiones premalignas y enfermedades inflamatorias.
La anestesióloga Guillermina Martínez explicó el procedimiento. “Cuando los pacientes llegan se les realiza todo el prequirúrgico y son evaluados por médicos especializados antes de ingresar al área de endoscopía. Allí se repite una evaluación prequirúrgica y aplicamos una anestesia breve, controlada y monitorizada.
En este sentido remarcó que "el paciente no siente dolor y, en pocos minutos, comienza a despertar. Luego vuelve al hospital de día para completar su recuperación”. Respecto a la duración, la especialista precisó que "puede tardar entre 20 y 40 minutos aproximadamente. Una vez que la anestesia desaparece, el paciente se retira a su casa”.
Martínez agregó que es imprescindible que los pacientes estén acompañados: “Siempre acompañado de un familiar o amigo. De lo contrario no se puede realizar el estudio”.