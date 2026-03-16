A lo largo del mes de marzo

"Mujeres en Circuito": una agenda de encuentros para visibilizar el rol femenino en Humboldt

En el marco del Mes Internacional de la Mujer, la localidad de Humboldt lleva adelante una agenda especial de actividades denominada “Mujeres en Circuito: Movimientos que Transforman”, una propuesta que combina bienestar, recreación, cultura y reconocimiento a mujeres que han marcado la historia de la comunidad.