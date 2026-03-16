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A lo largo del mes de marzo

"Mujeres en Circuito": una agenda de encuentros para visibilizar el rol femenino en Humboldt

En el marco del Mes Internacional de la Mujer, la localidad de Humboldt lleva adelante una agenda especial de actividades denominada “Mujeres en Circuito: Movimientos que Transforman”, una propuesta que combina bienestar, recreación, cultura y reconocimiento a mujeres que han marcado la historia de la comunidad.

Las actividades continuarán el martes 17 a las 9 horas, también en el Circuito Aeróbico, con una clase de gimnasia kinésica al aire libre, pensada para fomentar el movimiento y la actividad física en un entorno natural. Las actividades continuarán el martes 17 a las 9 horas, también en el Circuito Aeróbico, con una clase de gimnasia kinésica al aire libre, pensada para fomentar el movimiento y la actividad física en un entorno natural.
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Durante todo el mes de marzo, Humboldt desarrolla una serie de encuentros destinados a promover el bienestar, el encuentro comunitario y la visibilización del rol de las mujeres en la sociedad.

Bajo el nombre “Mujeres en Circuito: Movimientos que Transforman”, la iniciativa propone diversas actividades abiertas a la comunidad que se realizan principalmente en el Circuito Aeróbico de la localidad y en otros espacios públicos.

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La agenda busca generar momentos de participación colectiva, donde el movimiento, la cultura y la reflexión se conviertan en herramientas para celebrar el aporte de las mujeres en la vida social, cultural y comunitaria.

Actividades de bienestar y movimiento

El ciclo comenzó el sábado 14 de marzo con una jornada de yoga en silla para mujeres en el Circuito Aeróbico, una propuesta orientada al bienestar, la relajación y el cuidado de la salud.

Las actividades continuarán el martes 17 a las 9 horas, también en el Circuito Aeróbico, con una clase de gimnasia kinésica al aire libre, pensada para fomentar el movimiento y la actividad física en un entorno natural.

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Más adelante, el domingo 22 a las 17 horas, se desarrollará una clase abierta de baile y movimiento, una propuesta recreativa que invita a disfrutar del ritmo, la música y la diversión en comunidad.

Cultura y encuentro comunitario

La programación también incluye actividades culturales. El viernes 27 a las 20 horas, en la sala del Tiro Federal, se realizará un cine bajo las estrellas, donde se proyectará la película Belén, en un espacio pensado para compartir y reflexionar a través del cine.

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El cierre de la agenda tendrá lugar el sábado 28 a las 17:30 horas en el Circuito Aeróbico, con un show en vivo, presentaciones de danza y un reconocimiento a mujeres protagonistas de la historia de Humboldt, destacando su aporte al desarrollo y la identidad de la comunidad.

Visibilizar el rol de las mujeres en la comunidad

Desde la organización señalaron que la propuesta busca generar espacios de encuentro que permitan celebrar, reconocer y visibilizar el papel fundamental que las mujeres cumplen en la vida comunitaria.

De esta manera, Humboldt se suma a las actividades que se realizan en todo el mundo durante el Mes Internacional de la Mujer, promoviendo iniciativas que fortalecen la participación, el bienestar y la valoración de las mujeres dentro de la comunidad.

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