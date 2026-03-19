Cáncer de colon: el riesgo se duplica ante antecedentes familiares o mutaciones genéticas

El cáncer de colon es una de las patologías oncológicas con mayor incidencia en el mundo, pero también una de las más prevenibles si se actúa a tiempo. Sin embargo, un nuevo consenso entre especialistas pone el foco en un factor determinante que a menudo se subestima en la consulta médica: la herencia.
Según las últimas investigaciones, el riesgo de desarrollar esta enfermedad se duplica cuando existen antecedentes familiares directos o la presencia de mutaciones genéticas específicas.
La detección temprana es fundamental. Foto: Archivo El Litoral.
La genética como hoja de ruta
Aunque la mayoría de los casos de cáncer colorrectal son esporádicos (vinculados al estilo de vida y la edad), entre un 5% y un 10% tienen un origen hereditario definido. Los expertos señalan que mutaciones en genes específicos, como las asociadas al Síndrome de Lynch, elevan exponencialmente las probabilidades de desarrollar tumores a edades más tempranas de lo habitual.
Contar con un padre, madre o hermano que haya padecido la enfermedad no solo aumenta la probabilidad estadística, sino que cambia por completo el protocolo de seguimiento. En estos casos, la recomendación médica estándar de comenzar los controles a los 45 años se adelanta significativamente, adaptándose a la edad en que el familiar fue diagnosticado.
La herramienta más eficaz sigue siendo la colonoscopía, un estudio que permite no solo detectar el cáncer en fases iniciales, sino prevenirlo mediante la extirpación de pólipos antes de que se vuelvan malignos. Para quienes poseen antecedentes, la vigilancia debe ser más estrecha y frecuente.
"Conocer el árbol genealógico de salud es tan importante como llevar una dieta equilibrada", explicaron los especialistas. La identificación de familias de alto riesgo permite realizar asesoramiento genético oncológico, una rama de la medicina que ayuda a predecir la predisposición y a tomar medidas profilácticas antes de que aparezcan los primeros síntomas.
Cada año, alrededor de 16.000 personas son diagnosticadas con cáncer de colon.
Estilo de vida: el aliado necesario
Si bien la carga genética es un factor no modificable, los hábitos diarios juegan un rol crucial en la expresión de esos genes. Para quienes tienen un riesgo duplicado por herencia, mantener un estilo de vida saludable es una barrera de defensa adicional. Los pilares de la prevención son:
Alimentación rica en fibras: Un alto consumo de frutas, verduras y legumbres favorece el tránsito intestinal.
Reducción de carnes procesadas: Existe evidencia sólida que vincula el exceso de embutidos y carnes rojas con el riesgo de tumores de colon.
Actividad física regular: El sedentarismo es uno de los principales enemigos de la salud colorrectal.
Evitar el tabaco y el alcohol: Ambos hábitos actúan como catalizadores de mutaciones celulares negativas.
En conclusión, el cáncer de colon no debe ser un tabú, sino un tema de conversación familiar. Identificar quiénes en el núcleo cercano han pasado por esta patología puede ser la diferencia entre un diagnóstico tardío y una prevención efectiva que salve vidas.