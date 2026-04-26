La Municipalidad de Santa Fe avanza con la campaña #ModoVacuna, un programa de vacunación itinerante que busca ampliar la cobertura en la población antes de la llegada del invierno.
Vacunación en Santa Fe: la campaña continúa con operativos en espacios públicos
La Municipalidad refuerza la estrategia de inmunización gratuita para adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas, con nuevos puntos itinerantes esta semana.
La iniciativa, que se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Salud provincial, apunta especialmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas.
Operativos en distintos puntos de la ciudad
El dispositivo itinerante continuará esta semana recorriendo espacios estratégicos para facilitar el acceso a las vacunas. Según informaron desde el municipio, el objetivo es acercar la inmunización a la comunidad sin necesidad de trasladarse a centros de salud, priorizando lugares de alta circulación.
En este marco, el cronograma prevé dos nuevas jornadas. El martes 28, el operativo se instalará en la Asociación de Comerciantes (ACAV), ubicada sobre avenida Aristóbulo del Valle al 6700, en el horario de 9 a 12. En tanto, el miércoles 29, el equipo de salud estará presente en el hall del Palacio Municipal, en Salta 2951, de 10 a 14.
La campaña es impulsada por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti y se enmarca en una estrategia más amplia de prevención sanitaria. La modalidad itinerante busca reducir barreras de acceso, especialmente para sectores que suelen tener mayores dificultades para acercarse a los centros de atención.
Además de estos operativos, las autoridades recordaron que quienes no puedan concurrir a los puntos móviles tienen la posibilidad de completar su esquema de vacunación en el centro de salud más cercano a su domicilio, presentando el Documento Nacional de Identidad y el carnet correspondiente.
Vacunas disponibles y población objetivo
La campaña #ModoVacuna contempla la aplicación gratuita de distintas vacunas incluidas en el calendario nacional, con foco en la prevención de enfermedades respiratorias y otras infecciones que tienden a incrementarse durante los meses más fríos.
Entre las principales dosis disponibles se encuentran las vacunas contra la gripe y la neumonía, destinadas especialmente a personas mayores de 65 años y a quienes presentan factores de riesgo.
Estas patologías suelen generar complicaciones en grupos vulnerables, por lo que la inmunización anticipada resulta clave para reducir hospitalizaciones y cuadros graves.
Otro de los ejes de la campaña es la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.
Esta vacuna permite transferir anticuerpos al bebé antes del nacimiento, brindándole protección durante los primeros meses de vida, etapa en la que el virus puede provocar infecciones respiratorias severas.
Asimismo, se incorporó la vacuna contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta dosis está indicada a partir de la semana 20 de embarazo y cumple un rol preventivo frente a enfermedades como la difteria, el tétanos y la propia tos convulsa, que puede ser especialmente riesgosa en recién nacidos.
Desde el municipio también señalaron que la campaña permite completar esquemas de vacunación en todas las edades. Esto incluye a personas que tengan dosis pendientes o que necesiten actualizar su carnet, en línea con las recomendaciones sanitarias vigentes.
El objetivo planteado por las autoridades es alcanzar al menos el 70% de cobertura en mayores de 65 años y llegar al 50% en adultos menores con factores de riesgo, en las zonas priorizadas de la ciudad.
Para ello, la estrategia combina la presencia en territorio con acciones de concientización sobre la importancia de la vacunación. En este sentido, se insiste en la necesidad de anticiparse al invierno, cuando aumenta la circulación de virus respiratorios y crece la demanda en el sistema de salud.
Desde el área sanitaria remarcaron que la vacunación no solo protege de manera individual, sino que también contribuye a reducir la transmisión comunitaria y a evitar brotes en espacios cerrados o de alta concurrencia.
Además, se habilitó un canal de consulta para la población a través de WhatsApp (342 611 6585), donde se puede obtener información sobre horarios, puntos de vacunación y requisitos para acceder a las dosis.