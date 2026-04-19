La campaña de vacunación itinerante #ModoVacuna continúa desplegándose en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe, como parte de una estrategia conjunta entre el municipio y el sistema de salud provincial para ampliar el acceso a dosis esenciales y reforzar la prevención en sectores priorizados.
Continúa la campaña itinerante con vacunación gratuita en distintos barrios de Santa Fe
La Municipalidad sostiene el operativo en espacios públicos para acercar dosis clave a grupos de riesgo, con foco en la prevención antes del invierno.
Vacunas disponibles
El operativo, impulsado por la Municipalidad, tiene como objetivo principal acercar la vacunación a la población que presenta mayores riesgos frente a enfermedades, especialmente en el contexto previo a la temporada invernal.
En ese marco, las acciones están dirigidas principalmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo y mujeres embarazadas.
Entre las vacunas disponibles se encuentra la dosis contra la neumonía, orientada a reducir complicaciones respiratorias en personas mayores y en quienes presentan condiciones de salud preexistentes.
También se aplica la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a embarazadas que cursan entre las semanas 32 y 36 de gestación.
Esta inmunización cumple un rol clave en la protección de los recién nacidos, ya que permite transferir anticuerpos antes del nacimiento, brindando cobertura durante los primeros meses de vida, una etapa especialmente vulnerable frente a infecciones respiratorias.
A su vez, el dispositivo incluye la aplicación de la vacuna triple bacteriana acelular, que protege contra enfermedades como la difteria, el tétanos y la tos convulsa. Esta dosis está indicada a partir de la semana 20 de embarazo y forma parte de las estrategias para reducir riesgos en la salud materno-infantil.
El programa no se limita a estos grupos específicos. También está habilitada la posibilidad de que cualquier persona pueda completar o actualizar su calendario de vacunación, lo que amplía el alcance del operativo y refuerza la prevención en la comunidad.
Objetivos y despliegue territorial
Desde el área de salud se fijaron metas concretas para esta campaña. El objetivo es alcanzar al menos un 70% de cobertura en la población mayor de 65 años y un 50% en adultos menores con factores de riesgo en las zonas priorizadas.
Estas cifras responden a la necesidad de fortalecer la inmunidad colectiva en sectores más expuestos a enfermedades respiratorias, especialmente en los meses de bajas temperaturas, cuando aumentan las consultas y hospitalizaciones.
Para lograr estos objetivos, el dispositivo se organiza bajo un esquema itinerante que recorre distintos espacios públicos de la ciudad.
La elección de los puntos responde a criterios de accesibilidad y cercanía, con el fin de facilitar la concurrencia de vecinos que, por distintas razones, no acceden regularmente a centros de salud.
El cronograma semanal incluye plazas, vecinales y otros espacios comunitarios. Entre los puntos previstos se encuentran la Plaza Pueyrredón, la vecinal Roque Sáenz Peña, la Plaza San Jerónimo Fonavi, la Terminal de Ómnibus General Belgrano y sectores barriales como el 29 de Abril III, con horarios que varían según la jornada.
Este despliegue busca descentralizar la atención sanitaria y acercar el servicio a distintos sectores urbanos, con especial énfasis en aquellos donde la cobertura suele ser menor.
Las autoridades también recordaron que quienes no puedan asistir a los puntos itinerantes pueden concurrir al centro de salud más cercano para completar su esquema de vacunación. Para facilitar el proceso, se recomienda asistir con el Documento Nacional de Identidad y el carnet correspondiente.
Además, se habilitó una línea de contacto vía WhatsApp para consultas, lo que permite despejar dudas sobre requisitos, esquemas y disponibilidad de dosis.
Prevención
La continuidad de #ModoVacuna se enmarca en una política de salud orientada a la prevención y a la reducción del impacto de enfermedades evitables. En este sentido, el enfoque territorial resulta central para mejorar los niveles de cobertura y reducir brechas en el acceso.
La vacunación, en este contexto, se presenta como una herramienta clave para evitar complicaciones, especialmente en grupos vulnerables. La estrategia apunta no sólo a la protección individual, sino también a la reducción de la circulación de enfermedades en la comunidad.
De este modo, el municipio y la provincia buscan anticiparse a la demanda que suele incrementarse en invierno, cuando las patologías respiratorias adquieren mayor protagonismo.
El operativo continuará en las próximas semanas con nuevas recorridas por distintos barrios de la ciudad. Mientras tanto, desde las autoridades sanitarias se insiste en la importancia de completar los esquemas de vacunación y aprovechar estos dispositivos que acercan el sistema de salud al territorio.