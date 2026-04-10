En un contexto de alta demanda y con la llegada anticipada de la campaña de inmunización, la vacunación antigripal en la provincia de Santa Fe muestra un ritmo dispar según el sistema de cobertura.
Vacunación antigripal en Santa Fe: fuerte demanda y faltantes en PAMI
La campaña avanza en la provincia con fuerte interés de la población. Mientras Iapos ya aplicó miles de vacunas, en PAMI las dosis iniciales se agotaron rápidamente y se espera una nueva entrega.
Mientras que los afiliados a Iapos pueden acceder, en el caso de PAMI se repite un escenario recurrente: escasez de dosis en el inicio de la campaña y demoras en la reposición.
Iapos
Según explicó Mirian Monasterolo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe (1ª Circunscripción), la campaña para afiliados del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social comenzó el 10 de marzo y mantiene un desarrollo sostenido.
“El sistema funciona con turnos que los afiliados pueden solicitar a través de la aplicación o acercándose a su farmacia de confianza”, detalló. En ese marco, precisó que ya se otorgaron unos 27 mil turnos y que más de 14 mil personas recibieron la vacuna.
Uno de los aspectos centrales del esquema es que tanto la dosis como su aplicación son gratuitas para los afiliados que integran los grupos de riesgo. Esto incluye a personas mayores, embarazadas, niños y pacientes con enfermedades crónicas, quienes constituyen la población prioritaria en cada campaña.
La modalidad implementada permitió ordenar la demanda y evitar aglomeraciones, en un contexto donde la vacunación temprana resulta clave para anticiparse al pico de circulación de virus respiratorios.
PAMI
El escenario es diferente para los afiliados del PAMI. La campaña comenzó el 31 de marzo, pero con una disponibilidad limitada de vacunas.
“Llegaron dosis, pero muy pocas, solo para mayores de 65 años en esta primera etapa, y en pocos días se agotaron”, explicó Monasterolo. La situación dejó a numerosos afiliados a la espera de una nueva tanda.
Desde el sector farmacéutico indicaron que aún no hay una fecha confirmada para la llegada de nuevas dosis, aunque se prevé que la próxima entrega incluya también vacunas destinadas a menores de 65 años.
La dirigente advirtió que esta situación no es nueva y que se repite año tras año. “Al inicio de la campaña siempre hay una alta demanda y pocas dosis. Eso genera una situación de crisis porque lo que se envía no alcanza para cubrir a todos los afiliados que quieren vacunarse”, sostuvo.
Costos para particulares
Las vacunas tienen un costo en pesos de 65.000 y 66.000. Algunas obras sociales ofrecen cobertura a sus afiliados con distintos porcentajes de descuento. Requieren en estos casos prescripción médica.
Provisión de dosis
Desde el Ministerio de Salud de Santa Fe indicaron que la campaña se desarrolla de manera progresiva y está sujeta a la disponibilidad de vacunas enviadas por el Gobierno nacional.
En ese sentido, señalaron que la provincia ya distribuyó la totalidad de las dosis recibidas hasta el momento, incluyendo el stock de reserva, y que se solicitó una reposición para poder continuar con el cronograma en hospitales y centros de salud.
La estrategia de distribución busca garantizar la cobertura en los sectores más vulnerables, aunque la disponibilidad limitada en el inicio condiciona el alcance de la campaña en las primeras semanas.
La importancia de la vacunación
Más allá de las dificultades logísticas, Monasterolo subrayó la relevancia de la vacunación antigripal como herramienta de salud pública. “La vacuna es fundamental para prevenir complicaciones graves, especialmente en los grupos de riesgo”, afirmó.
Cada año, la formulación se actualiza en función de las cepas circulantes, lo que permite mejorar la eficacia en la prevención de la enfermedad. Además, su aplicación contribuye a reducir hospitalizaciones y disminuir el impacto del virus en el sistema de salud.
La especialista remarcó que el beneficio no es solo individual, sino también colectivo. “Vacunarse ayuda a proteger a toda la comunidad, genera una especie de escudo sanitario”, explicó.
En paralelo, insistió en la necesidad de mantener otras medidas de cuidado, especialmente durante los meses de mayor circulación viral. Entre ellas mencionó la ventilación de ambientes, el lavado frecuente de manos y el uso de medidas de higiene respiratoria al toser o estornudar.