La Municipalidad de Santa Fe avanza con una nueva semana de la campaña #ModoVacuna, un dispositivo itinerante que busca acercar dosis gratuitas a la población en distintos puntos de la ciudad.
Campaña de vacunación en Santa Fe: dónde aplican dosis esta semana
La Municipalidad continúa con la campaña itinerante de vacunación en distintos espacios públicos. Está destinada a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas.
La iniciativa, que se lleva adelante junto al Ministerio de Salud de la provincia, apunta especialmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas, con el objetivo de reforzar la prevención de enfermedades respiratorias antes de la llegada del invierno.
Vacunación en espacios públicos
El programa contempla la instalación de puestos móviles en lugares de alta circulación, lo que permite ampliar el acceso a la vacunación y facilitar la llegada a quienes, por distintos motivos, no concurren a centros de salud.
En ese marco, durante esta semana el operativo recorrerá la Terminal de Ómnibus, plazas y espacios culturales de la ciudad.
Las dosis que se aplican están orientadas principalmente a la prevención de enfermedades que suelen incrementarse durante los meses más fríos. Entre ellas se encuentra la vacuna contra la neumonía, destinada a personas mayores de 65 años y a quienes presenten factores de riesgo.
A su vez, se incorpora la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación. Esta estrategia busca generar anticuerpos que se transmitan al bebé durante el embarazo, brindando protección desde el nacimiento frente a un virus que puede provocar cuadros respiratorios graves en recién nacidos.
Otro de los ejes de la campaña es la prevención de la tos convulsa o coqueluche, a través de la aplicación de la vacuna Triple Bacteriana. Esta dosis, indicada a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, y cumple un rol clave en la inmunización temprana de los bebés.
Además de estas vacunas específicas, el dispositivo también permite completar esquemas de vacunación. En este sentido, cualquier persona que tenga dosis pendientes puede acercarse con su carnet para recibir las aplicaciones correspondientes.
Cronograma semanal
El operativo itinerante tendrá presencia en distintos puntos estratégicos de la ciudad a lo largo de la semana. El lunes 6 se instalará en la Terminal de Ómnibus General Belgrano, ubicada en Belgrano 2910, en el horario de 10 a 14.
El martes 7, el dispositivo se trasladará a la Plaza Pueyrredón, en la intersección de bulevar Gálvez y Sarmiento, donde atenderá de 9 a 12. El miércoles 8 estará en la Plaza del Soldado Argentino, en Salta y San Jerónimo, entre las 9 y las 13.
Finalmente, el jueves 9 la campaña llegará al Molino Marconetti, en el Dique II del Puerto de Santa Fe, en el horario de 14 a 17.
Desde el municipio señalaron que el objetivo de esta estrategia es alcanzar niveles de cobertura que permitan reducir complicaciones en la población más vulnerable. En concreto, se busca inmunizar al menos al 70% de las personas mayores de 65 años y al 50% de los adultos menores con factores de riesgo en las zonas priorizadas.
Para quienes no puedan asistir a los puntos itinerantes, se recuerda que la vacunación continúa disponible en los centros de salud de la ciudad. En estos casos, se recomienda concurrir con DNI y carnet de vacunación para verificar el estado del esquema y completar las dosis necesarias.
La campaña se inscribe dentro de una política sanitaria que prioriza la prevención y el acceso equitativo a la salud. En un contexto en el que las enfermedades respiratorias suelen aumentar durante el invierno, las autoridades remarcan la importancia de mantener los calendarios de vacunación al día.
Asimismo, destacaron que la estrategia territorial permite no solo aplicar vacunas, sino también brindar información y despejar dudas de los vecinos sobre las distintas inmunizaciones disponibles.
Para consultas o más información, se habilitó un número de contacto vía WhatsApp: 3426116585. A través de este canal, los vecinos pueden conocer detalles sobre la campaña, horarios y requisitos.