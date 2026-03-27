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PAMI adelanta la campaña de vacunación antigripal 2026: comienza este lunes 30 de marzo

La obra social busca anticiparse a la circulación de una nueva variante de influenza. Los afiliados mayores de 65 años podrán vacunarse sin turno previo ni orden médica en las farmacias habilitadas.

PAMI adelanta la campaña de vacunación antigripal 2026.PAMI adelanta la campaña de vacunación antigripal 2026.
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En sintonía con las directivas del Ministerio de Salud de la Nación, PAMI confirmó el lanzamiento oficial de su campaña de vacunación antigripal para este año.

A partir del próximo lunes 30 de marzo, todos los afiliados de la obra social podrán acceder a la dosis de manera gratuita, una medida que busca fortalecer la inmunidad frente al adelantamiento de la temporada de virus respiratorios que se observa en los últimos ciclos.

La urgencia de esta campaña radica en la detección de una nueva variante de influenza A (H3N2), la cual presenta niveles de transmisibilidad superiores a las cepas anteriores. El objetivo principal es proteger a los adultos mayores, uno de los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves, antes de que se registre el pico máximo de circulación viral.

La Municipalidad de Santa Fe continúa desarrollando la campaña itinerante de vacunaciónLos afiliados mayores de 65 años podrán vacunarse sin turno previo ni orden médica.

Requisitos y modalidad de atención

Para este año, el sistema de aplicación se ha simplificado para garantizar la mayor cobertura posible en el menor tiempo. La vacunación se realizará sin costo y sin turno previo en la red de farmacias adheridas en todo el territorio nacional.

  • Mayores de 65 años: Solo deben presentarse con su DNI y la credencial de PAMI en cualquiera de sus formatos válidos. No requieren orden médica.
  • Menores de 65 años con factores de riesgo: Deberán sumar a la documentación anterior una indicación médica escrita donde conste el diagnóstico que justifique la aplicación.

Desde el organismo sugieren a los afiliados comunicarse previamente con su farmacia habitual para confirmar el stock de dosis antes de concurrir al establecimiento.

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Compatibilidad y seguridad

Una de las dudas frecuentes en los consultorios es la interacción con otras aplicaciones. Al respecto, las autoridades sanitarias aclararon que la vacuna antigripal puede aplicarse de manera simultánea con cualquier otra dosis del Calendario Nacional, incluyendo los refuerzos contra el Covid-19.

La única contraindicación absoluta es presentar alergia comprobada a alguno de los componentes de la fórmula o haber manifestado una reacción alérgica grave en aplicaciones previas. Más allá de estos casos excepcionales, la vacuna es segura y fundamental para evitar internaciones durante el invierno.

el esquema de vacunación sigue orientado a una población específica Créditos: Guillermo Di SalvatoreLa vacunación se realizará sin costo y sin turno previo. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Cómo consultar los puntos de vacunación

Los afiliados tienen a disposición dos canales principales para encontrar el centro de atención más cercano:

  • Llamar a PAMI Escucha (138) y marcar la opción 0 (cero).

La campaña 2026 apuesta a la descentralización para facilitar el acceso a la salud de los jubilados santafesinos y de todo el país, garantizando que la prevención llegue a cada barrio antes de los primeros fríos intensos.

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