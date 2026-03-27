PAMI adelanta la campaña de vacunación antigripal 2026: comienza este lunes 30 de marzo

En sintonía con las directivas del Ministerio de Salud de la Nación, PAMI confirmó el lanzamiento oficial de su campaña de vacunación antigripal para este año.
La obra social busca anticiparse a la circulación de una nueva variante de influenza. Los afiliados mayores de 65 años podrán vacunarse sin turno previo ni orden médica en las farmacias habilitadas.
En sintonía con las directivas del Ministerio de Salud de la Nación, PAMI confirmó el lanzamiento oficial de su campaña de vacunación antigripal para este año.
A partir del próximo lunes 30 de marzo, todos los afiliados de la obra social podrán acceder a la dosis de manera gratuita, una medida que busca fortalecer la inmunidad frente al adelantamiento de la temporada de virus respiratorios que se observa en los últimos ciclos.
La urgencia de esta campaña radica en la detección de una nueva variante de influenza A (H3N2), la cual presenta niveles de transmisibilidad superiores a las cepas anteriores. El objetivo principal es proteger a los adultos mayores, uno de los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves, antes de que se registre el pico máximo de circulación viral.
Para este año, el sistema de aplicación se ha simplificado para garantizar la mayor cobertura posible en el menor tiempo. La vacunación se realizará sin costo y sin turno previo en la red de farmacias adheridas en todo el territorio nacional.
Desde el organismo sugieren a los afiliados comunicarse previamente con su farmacia habitual para confirmar el stock de dosis antes de concurrir al establecimiento.
Una de las dudas frecuentes en los consultorios es la interacción con otras aplicaciones. Al respecto, las autoridades sanitarias aclararon que la vacuna antigripal puede aplicarse de manera simultánea con cualquier otra dosis del Calendario Nacional, incluyendo los refuerzos contra el Covid-19.
La única contraindicación absoluta es presentar alergia comprobada a alguno de los componentes de la fórmula o haber manifestado una reacción alérgica grave en aplicaciones previas. Más allá de estos casos excepcionales, la vacuna es segura y fundamental para evitar internaciones durante el invierno.
Los afiliados tienen a disposición dos canales principales para encontrar el centro de atención más cercano:
La campaña 2026 apuesta a la descentralización para facilitar el acceso a la salud de los jubilados santafesinos y de todo el país, garantizando que la prevención llegue a cada barrio antes de los primeros fríos intensos.