El Departamento de Servicios Sociales del CPCE inició la vacunación antigripal y suma herramientas digitales para sus afiliados

Contenido realizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, Cámara Primera.
Contenido realizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, Cámara Primera.
En el marco del inicio de la campaña de vacunación antigripal 2026 y como ya es una tradición en la Institución, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) –Cámara I– a través del DSS inició la cobertura con la vacuna antigripal, la se encuentra disponible en las farmacias de la Primera Circunscripción.
En paralelo, el Departamento de Servicios Sociales puso en marcha una serie de acciones destinadas a fortalecer el cuidado de la salud de sus afiliados, tendiendo a priorizar los servicios de prevención y control que brinda la institución.
A través de su Departamento de Servicios Sociales, el DSS se compromete brindando las herramientas necesarias para hacer hincapié en la prevención sanitaria. Como cada año, la iniciativa busca facilitar el acceso a la inmunización y promover prácticas de cuidado entre los profesionales de las ciencias económicas.
La vacunación contra la influenza constituye una herramienta clave para reducir complicaciones asociadas al virus, especialmente en grupos de riesgo como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y menores. En este contexto, desde el CPCE destacan la importancia de la prevención como parte del bienestar integral de sus matriculados.
Asimismo, la institución avanza en un proceso de modernización de sus servicios, incorporando herramientas digitales que permiten simplificar trámites y mejorar la experiencia de los usuarios. Entre ellas se destacan los controles preventivos a través de su nuevo programa de chequeo anual y el servicio de telemedicina.
En relación a este último servicio, la telemedicina permite acceder a consultas médicas a distancia desde dispositivos móviles. La iniciativa apunta a reducir tiempos, ampliar el acceso a profesionales y ofrecer soluciones acordes a las nuevas dinámicas laborales.
En relación a los controles anuales, el DSS promueve la posibilidad de concentrar controles preventivos en una misma jornada, facilitando que los matriculados puedan realizar distintos chequeos de salud de manera ágil y organizada.
Desde el Consejo insisten en que estas acciones responden a una estrategia integral que combina prevención sanitaria, digitalización de servicios e innovación en beneficios para los profesionales.
También se destaca la derivación de aportes que es posible realizar hacia el Departamento y que constituye una optimización de la inversión en salud.
De este modo, el CPCE a través de su DSS, reafirma su objetivo de acompañar a los profesionales no solo en el ejercicio de su actividad, sino también en aspectos vinculados a su calidad de vida y bienestar.
Se encuentra vigente un nuevo convenio con el Banco Macro, destinado especialmente para optimizar los costos operativos de los matriculados y afiliados.
Esta alianza, permite acceder a una bonificación del 100% en el paquete de cuentas y tarjetas durante 12 meses, sumado a un reintegro mensual del 15% en las cuotas del CPCE, CSS y/o CGCE que se adhieran al débito automático con tarjeta VISA Macro. con un tope de hasta $60.000 mensuales si se unifican los tres conceptos.
Se recomienda a los matriculados ingresar al sitio web www. https://cpcesfe1.org.ar/ para conocer otros beneficios disponibles.
Se pone a disposición de los matriculados, las actividades previstas para lo que queda del mes de marzo y abril de 2026.