Último trimestre 2025

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas comparte todas las actividades para agendar en la última parte del año

Las instituciones CPCE, CSS y DSS, junto con la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Norte Santafesino y la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste Santafesino, ponen a disposición de los matriculados una amplia oferta de capacitaciones, además de información institucional y actividades culturales gratuitas abiertas a toda la comunidad.