El Consejo Profesional de Ciencias Económicas comparte todas las actividades para agendar en la última parte del año

Las instituciones CPCE, CSS y DSS, junto con la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Norte Santafesino y la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste Santafesino, ponen a disposición de los matriculados una amplia oferta de capacitaciones, además de información institucional y actividades culturales gratuitas abiertas a toda la comunidad.
Contenido realizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, Cámara Primera.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en conjunto con el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, aborda las actividades destinadas a los matriculados en esta última parte del año, con una agenda nutrida de propuestas para la formación continua. En cada actividad se detalla la modalidad de cursado y el procedimiento para reservar lugar. Todas tienen sus inscripciones abiertas.
Cada mes, se lleva adelante el Ciclo Cultural, donde artistas locales comparten su talento no solo con los matriculados, sino también con la comunidad en general, ya que el Auditorio se abre al público. Esta propuesta, que cuenta con varios años de trayectoria y ha sido reconocida con el premio Máscara, se consolida como un espacio de encuentro con referentes culturales de la región.
El jueves 30 de octubre a las 20.30 horas la cita es con dos artistas. Por un lado, Martín Oribones nos presenta a MOZZ y a continuación Rogelio Borzone y su banda compartirán el espectáculo “Nunca es tarde” en el Auditorio del CPCE San Lorenzo 1849, en nuestra ciudad con entrada libre y gratuita, abierto a la comunidad.
Como cierre del Ciclo Cultural 2025, subirá a escena el grupo Plinky con su show “La salcera de Plinky Son” el jueves 20 de noviembre a las 20.30 horas, con entrada libre y gratuita, abierto a la comunidad.
El Departamento de Servicios Sociales y la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas actualizan periódicamente información de interés para afiliados y jubilados, respectivamente. Toda esta información está disponible en nuestro sitio web: miconsejo.org.ar
El CPCE, Cámara Primera, organizó y realizó el 25 y 26 de septiembre la Junta de Gobierno, con importantes definiciones y la presencia de los 24 Consejos del país y con el acompañamiento de autoridades provinciales.
El CPCE continúa trabajando activamente para fortalecer el ejercicio legal de la profesión y defender los derechos de los matriculados. En nuestro sitio web de la institución también se encuentra disponible un espacio de consultas para que la población pueda verificar la matriculación de los profesionales.
El Consejo pone a disposición diversos beneficios para los profesionales matriculados, los que pueden ser consultados en https://cpcesfe1.org.ar/beneficios/
Cabe destacar que la Cámara Primera incluye la sede central, ubicada en San Lorenzo 1849 de la ciudad de Santa Fe, junto con sus delegaciones y asociaciones, distribuidas estratégicamente en la zona centro-norte de la provincia.
A través de este canal, las instituciones en ciencias económicas comparte información actualizada de interés para los matriculados y la comunidad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.