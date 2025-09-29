Santa Fe fue sede de la reunión de los 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del país
Desde el miércoles y hasta el viernes, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas Cámara Primera fue el anfitrión de uno de los eventos más destacados para la profesión en el que se definen pautas y posturas relacionadas con el accionar de las profesiones en Ciencias Económicas.
Gerardo Rico y Pablo Olivares en la apertura de la Junta de Gobierno en Santa Fe. Foto: Guillermo Di Salvatore
El desarrollo de las actividades fue exitoso con un abultado orden del día. Mientras que las actividades dieron comienzo el miércoles con la preparación de la Junta de Gobierno, el día jueves se realizaron numerosos encuentros para finalizar con el evento central durante toda la jornada del viernes.
Un espacio de diálogo entre provincias y profesionales
De la inauguración participaron autoridades provinciales, el ministro de Economía, Pablo Olivares quien destacó “la importancia del trabajo entre el sector público y los profesionales de las ciencias económicas en la búsqueda de las mejores decisiones en pos de la reactivación de la economía y de los temas tributarios y laborales”, al tiempo que dio su bienvenida a los referentes de las distintas provincias del país.
El funcionario provincial estuvo acompañado por la Administradora Provincial de Impuestos CP Daniela Bosco, el Subsecretario de Ingresos Públicos CPFlorencio Galíndez quienes a su vez junto a autoridades del Consejo y de la FACPCE, señalaron la importancia de avanzar en un espacio de diálogo clave sobre los regímenes fiscales provinciales.
Durante la apertura, el CPN Gerardo Rico, presidente del CPCE y anfitrión dio la bienvenida a los distintos consejos y señaló el enorme orgullo que representa poder realizar la Junta de Gobierno en Santa Fe, preparativos que se desarrollan durante meses.
En tanto, a continuación, el Lic. José Simoniella, presidente de la Federación de Consejos Profesionales (FACPCE) dirigió unas palabras celebrando el encuentro y planteando los desafíos de la jornada en temas claves para la profesión y el contexto actual.
Autoridades provinciales y de la FACPCE participaron de la inauguración del encuentro. Foto: Guillermo Di Salvatore
En la reunión previa a la inauguración de la Junta, se hizo hincapié en una instancia de trabajo conjunto, el que reafirma el compromiso con el progreso, la transparencia y la eficiencia en la administración tributaria.
Cabe destacar que, durante la tarde del viernes, la FACPCE renovó su mesa directiva y comisión fiscalizadora por el período 2025-2027. La Asamblea aprobó los estados contables y la gestión. Se ratificó la continuidad de la actual mesa directiva renovando la mayoría de los cargos.
En el marco de la Junta, en un capítulo especial se continuó discutiendo sobre la elaboración de un Proyecto de Reforma Tributaria, que se oriente a un sistema impositivo más equitativo, ordenado, que disminuya la carga administrativa de los contribuyentes y facilite la tarea de los profesionales en ciencias económicas. Esta es una preocupación permanente de la FACPCE y de los Consejos que la componen. Se enfatiza en que no pueden perderse de vista las necesidades de financiamiento del gasto público que se determinan a nivel político.
Se destaca un punto importante en el tratamiento de la Junta. Es la realización de un balance sobre el 25 Congreso Nacional realizado en CABA a comienzo del mes de septiembre, en el que participaron más de 1400 profesionales. De este análisis se evidencia la percepción altamente positiva por parte de los asistentes, quienes resaltaron la calidad de las presentaciones, como así también una valoración positiva del formato elegido y la modalidad presencial.
Referentes de consejos profesionales de todo el país se reunieron en Santa Fe. Foto: Guillermo Di Salvatore
Debates técnicos y reforma tributaria en agenda
A modo de cierre, se trabajó en los aspectos técnicos. Por un lado se aprobó la Resolución Técnica 60 referida a Normas aplicables a la preparación de información sobre Sostenibilidad y por el otro se continuó trabajando en relación a la Norma Unificada Argentina de Contabilidad, en cuestiones particulares vinculadas a entidades cooperativas.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Cámara Primera, superó este desafío celebrando el encuentro con los colegas del país y avanzando en temas claves para la profesión tras meses de intensa organización.
