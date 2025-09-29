En la ciudad

Santa Fe fue sede de la reunión de los 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del país

Desde el miércoles y hasta el viernes, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas Cámara Primera fue el anfitrión de uno de los eventos más destacados para la profesión en el que se definen pautas y posturas relacionadas con el accionar de las profesiones en Ciencias Económicas.