Representantes de colegios profesionales de Ciencias Económicas se reunirán en Santa Fe

Representantes de los colegios profesionales de las 24 jurisdicciones nacionales participarán el jueves y viernes de la semana próxima en la ciudad de Santa Fe de la junta de gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, donde tratarán distintos temas vinculados con el ejercicio de la profesión.
"La Junta de Gobierno es el órgano máximo de nuestra federación, es donde se debate, se delibera sobre todas las normas que luego aplicamos en nuestro ejercicio profesional y también se tratan temas del fortalecimiento institucional de cada uno de los consejos y de la misma federación. Pero definimos matriculados en todo el país unos 170.000 profesionales, entre contadores, licenciados en economía, licenciados en administración y actuarios", explicó Gerardo Rico, presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de Santa Fe.
La Junta de Gobierno se viene reuniendo desde que nació la Federación en 1973. Se hace cada tres meses en distintos lugares del país, en esta oportunidad en Santa Fe, donde se realizó por última vez en 2019. En esta oportunidad, dice Rico, "el encuentro tiene la particularidad de que aparte de todo este debate y deliberación sobre nuestras normas y sobre la actualidad económica del país, vamos a tener el desarrollo de la asamblea ordinaria anual de la Federación y el cambio de autoridades de nuestra mesa directiva, con lo cual se va a desarrollar la Junta, la Asamblea y el cambio de autoridades la semana que viene acá en Santa Fe".
Gerardo Rico, presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de Santa Fe.
La Federación Argentina de Colegios Profesionales de Ciencias Económicas está presidida en la actualidad por el Licenciado en Economía José Simonela, que ha sido autoridad durante muchos años del Consejo Profesional de Córdoba. La presidencia es rotativa, cada dos años se eligen autoridades, la mesa está conformada por siete miembros y cada uno de ellos pertenece a algún consejo profesional de las zonas en las que están agrupados los distintos colegios.
Respecto de los temas que van a tratar la semana que viene en Santa Fe, además de lo vinculado con la Junta de Gobierno y la elección de autoridades, Gerardo Rico destacó que, en la coyuntura económica que vive el país, van a debatir propuestas vinculadas a una reforma tributaria y otra laboral con el fin de señalar lineamientos que se deberían tener en cuenta y de esa manera hacer algún aporte a la discusión general.
"Una reforma laboral debería tener tender a reducir la litigiosidad, a hacer más previsible las relaciones laborales y sobre todo a bajar los costos que están asociados a la relación laboral. Y una reforma tributaria debería fijar la discusión sobre Ingresos Brutos que en un congreso que tuvimos hace 10 días en Buenos Aires, quedó como el peor de todos los impuestos; pero no solo este sino también el impuesto a los débitos de crédito bancario, algunas cuestiones de ganancias, de bienes personales, con lo cual tenemos alguna propuesta y dado que somos la profesión que está todo el tiempo con la materia fiscal, en esta Junta de Gobierno vamos a tener un espacio de política profesional donde seguramente vamos a debatir y seguramente a producir algún informe como para que se tenga en cuenta la palabra de la Federación", adelantó Gerardo Rico.
José Simonela, presidente de la Federación Argentina de Colegios Profesionales de Ciencias Económicas.
Otro de los temas que se tratarán en el encuentro de la semana próxima estará vinculado a la situación que atraviesan los profesionales de ciencias económicas en el contexto económico actual que, según el presidente del Colegio santafesino, "es prácticamente el mismo a nivel nacional, con algunas particularidades. "Por ejemplo, en nuestra relación con nuestros clientes, estos cada vez necesitan más de nuestro trabajo, de nuestro acompañamiento para poder desarrollar normalmente su actividad, necesitan tener más seguridad, tener mucha más información de la que tienen habitualmente y para eso requieren nuestro servicio, nuestro trabajo. Por el otro lado, en nuestro rol profesional, todo el cambio tecnológico y normativo, cada vez más veloz, nos va imponiendo permanentemente actualización, una capacitación que no podemos dejar de lado porque las circunstancias nos pasan por arriba. La verdad que los cambios que se dan en la normativa, en la reglamentación, el contexto socioeconómico que obviamente está muy relacionado e influenciado por el contexto político, hacen que nuestra tarea sea permanente y que tengamos que estar en el día a día muy enfocado y en forma permanente estudiando los cambios porque si no la profesión no pasa por encima".
Respecto de la relación con las distintas jurisdicciones estatales; nacionales, provinciales y municipales; Gerardo Rico describió que, a nivel nacional, la relación la mantiene la Federación porque desde hace mucho tiempo las delegaciones, las regiones de Arca, medio como que han quedado para otra tarea, no para la toma de decisiones, en tanto con las administraciones provinciales y municipales las tienen los consejos.
"En este momento absolutamente fluidas, normales, de diálogo y consulta permanente. Esta semana nos hemos reunido con funcionarios provinciales por resoluciones que ha sacado el API y estamos permanentemente en contacto, muchas veces los funcionarios son matriculados de nuestros consejos, con lo cual la relación es muy buena, tenemos diálogo. En algunos otros momentos no es tan sencilla la relación, pero hoy se nos consulta, se nos escucha, después obviamente la autoridad tiene la última palabra, pero la verdad que los espacios de diálogo funcionan, están activos. Nosotros recibimos las propuestas, las sugerencias de nuestros matriculados y las trasladamos en todos estos espacios de diálogo que tenemos", explica. El titular de Consejo santafesino.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.