En vivo: así cotiza el dólar hoy viernes 19 de septiembre en Argentina

En tanto, Banco Galicia ofrecía los siguientes valores: $ 1.450,00 para la compra; $ 1.500,00 para la venta. Mientras que Santander terminó con los siguientes valores: $ 1.450,00 para la compra; $1.500 para la venta. Banco Bica tuvo el dólar a $ 1.436,00 para la compra; $ 1.495,00 para la venta. Por su parte, Banco Provincia (Bs.As) comercializó a: $ 1.445,00 para la compra; $ 1.495,00 para la venta. Por último, Banco BBVA Francés terminó el jueves con estos valores: $ 1.450,00 para la compra; $ 1.500,00 para la venta.