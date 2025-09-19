En vivo: así cotiza el dólar hoy viernes 19 de septiembre en Argentina

El jueves finalizó con subas en el valor del dólar oficial dependiendo de los bancos, mientras que en el Blue mantuvo la estabilidad. En el Nación se sostuvo a $1.485 para la venta y $1.435 para la compra, cifras en las que abre este viernes 19 de septiembre.
Viernes 19.09
09:01 Cómo cerraron los bancos
En el Banco Nación, cotización oficial de referencia el precio de cierre fue: $1.445 para la compra; $1.495 para la venta.
Por su parte, el dólar blue o informal se conseguía a $ 1.485,00 para la compra; $ 1.505,00 para la venta. En tanto, el dólar MEP se comercializaba a $1.520. Mientras que el dólar CCL terminó con los siguientes valores: $ 1.529,02 para la compra; $ 1.534,83 para la venta.
En tanto, Banco Galicia ofrecía los siguientes valores: $ 1.450,00 para la compra; $ 1.500,00 para la venta. Mientras que Santander terminó con los siguientes valores: $ 1.450,00 para la compra; $1.500 para la venta. Banco Bica tuvo el dólar a $ 1.436,00 para la compra; $ 1.495,00 para la venta. Por su parte, Banco Provincia (Bs.As) comercializó a: $ 1.445,00 para la compra; $ 1.495,00 para la venta. Por último, Banco BBVA Francés terminó el jueves con estos valores: $ 1.450,00 para la compra; $ 1.500,00 para la venta.
Viernes 19.09
08:00 Luis Caputo aseguró que venderá todos los dólares que hagan falta
El jueves cerró con un fuerte saldo negativo en los mercados financieros. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street y los bonos cayeron 10%, y el Banco Central volvió a vender divisas -US$ 379 millones- y el Riesgo País trepó hasta 1450 puntos.
“No nos vamos a mover del programa” y “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. Hay suficientes dólares para todos”, dijo el ministro en medio de una escalada de la divisa que se incrementó 20% desde el “comprá campeón”.
