Alta respuesta

Santa Fe aplicó más de 82 mil vacunas antigripales en los primeros nueve días de campaña

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó que las aplicaciones aumentaron un 234,9 % en comparación con el mismo período del año pasado. Una vez finalizada la distribución inicial de las dosis enviadas por Nación, la campaña continuará de manera gradual conforme lleguen nuevos lotes al territorio provincial.