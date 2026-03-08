Salud pública

Vacunación en la ciudad de Santa Fe: dónde estará esta semana el operativo itinerante

La Municipalidad de Santa Fe continúa con el operativo de vacunación en espacios públicos para facilitar el acceso a dosis contra la gripe, neumonía, virus sincicial respiratorio y tos convulsa. Esta semana el dispositivo estará en Varadero Sarsotti, el Centro Gallego y la plaza del Soldado Argentino.