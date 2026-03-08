Vacunación en la ciudad de Santa Fe: dónde estará esta semana el operativo itinerante

La Municipalidad de Santa Fe continúa desarrollando el programa de vacunación itinerante #ModoVacuna, una estrategia sanitaria que busca acercar las vacunas a distintos barrios y espacios públicos de la ciudad.
La Municipalidad de Santa Fe continúa con el operativo de vacunación en espacios públicos para facilitar el acceso a dosis contra la gripe, neumonía, virus sincicial respiratorio y tos convulsa. Esta semana el dispositivo estará en Varadero Sarsotti, el Centro Gallego y la plaza del Soldado Argentino.
El objetivo es facilitar el acceso a la inmunización para adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas, especialmente de cara a la temporada invernal, cuando suelen aumentar las enfermedades respiratorias.
La iniciativa forma parte de un trabajo conjunto entre la gestión del intendente Juan Pablo Poletti y el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. A través de este operativo, equipos de salud municipales se trasladan a distintos puntos estratégicos para aplicar vacunas y revisar los carnets de vacunación de quienes se acerquen.
El programa está dirigido principalmente a adultos mayores de 65 años y a personas que presentan factores de riesgo, ya que estos grupos suelen ser los más vulnerables frente a enfermedades respiratorias. En los puestos itinerantes se aplican vacunas contra la gripe y la neumonía, dos infecciones que pueden generar complicaciones graves si no se previenen a tiempo.
También se está aplicando la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.
Esta inmunización busca generar anticuerpos en la madre que luego se transfieren al bebé durante el embarazo, brindándole protección desde el nacimiento frente a este virus, uno de los principales causantes de infecciones respiratorias en recién nacidos y lactantes.
Otra de las vacunas disponibles es la Triple Bacteriana, que protege contra tres enfermedades infecciosas: la difteria, el tétanos y la tos convulsa, también conocida como coqueluche.
En el caso de las embarazadas, esta vacuna se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo. Su función es generar defensas que luego se transmiten al recién nacido, ofreciendo una protección temprana durante los primeros meses de vida.
Además, quienes tengan vacunas pendientes del calendario nacional podrán acercarse para completar su esquema. Los equipos de salud revisarán el carnet de vacunación y aplicarán las dosis que correspondan, una medida que apunta a mejorar las coberturas y prevenir enfermedades evitables.
El operativo de #ModoVacuna continuará durante los próximos días en distintos puntos de la ciudad, con horarios definidos para que los vecinos puedan acercarse sin necesidad de solicitar turno previo.
El cronograma previsto es el siguiente:
Martes 10: Varadero Sarsotti, en Tacuaritas s/n, de 9 a 11.
Miércoles 11: Centro Gallego de Santa Fe, ubicado en avenida Galicia 1357, de 10 a 12:30.
Jueves 12: Plaza del Soldado Argentino, en la intersección de San Jerónimo y Mendoza, de 9 a 12:30.
Desde el municipio señalaron que la estrategia itinerante permite acercar la vacunación a lugares de fácil acceso y con gran circulación de personas, lo que contribuye a mejorar la cobertura en la población objetivo.
La meta del programa es alcanzar al menos un 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar a un 50% de los adultos menores de esa edad que presenten factores de riesgo, especialmente en los barrios priorizados desde el punto de vista sanitario.
Quienes no puedan acercarse a los puntos donde se instalará el dispositivo itinerante también tienen la posibilidad de vacunarse en el centro de salud más cercano a su domicilio. Para ello se recomienda asistir con el Documento Nacional de Identidad y el carnet de vacunación, de modo que el personal sanitario pueda verificar las dosis aplicadas y completar el esquema si es necesario.
Las autoridades sanitarias recuerdan que la vacunación es una herramienta fundamental para prevenir enfermedades, reducir complicaciones y evitar hospitalizaciones, especialmente entre los grupos más vulnerables.
Para consultas o mayor información sobre la campaña, los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 342 6116585, donde recibirán orientación sobre los puntos de vacunación disponibles y las dosis que se están aplicando.
Con este tipo de iniciativas, la Municipalidad busca fortalecer las estrategias de prevención y garantizar que más personas puedan acceder a las vacunas de manera sencilla, cerca de su barrio y sin barreras de acceso al sistema de salud.