Comenzó la campaña de vacunación antigripal en Santa Fe: quiénes deben vacunarse y dónde hacerlo

La provincia de Santa Fe puso en marcha esta semana la campaña anual de vacunación contra la gripe, una estrategia sanitaria clave para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes asociadas al virus de la influenza.
El Ministerio de Salud provincial inició la aplicación de las primeras dosis contra la gripe en hospitales, centros de salud y farmacias. La campaña comenzará con personal sanitario y se ampliará de manera progresiva a otros grupos considerados prioritarios.
La aplicación de las primeras dosis ya comenzó en hospitales y centros de salud del territorio santafesino, donde el personal sanitario fue el primer grupo en recibir la vacuna.
El lanzamiento de la campaña fue impulsado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, que comenzó a distribuir las dosis en distintos puntos de atención sanitaria. La vacunación se realiza en hospitales con vacunatorio, centros de salud y también en farmacias para afiliados a Iapos y PAMI.
En la ciudad de Santa Fe, autoridades sanitarias brindaron detalles del inicio de la campaña en el Centro de Salud Policlínico Centenario, donde comenzaron a aplicarse las primeras vacunas.
Silvina López, integrante del equipo sanitario del centro de salud, explicó que la campaña comenzó con la inmunización del personal de salud, tal como ocurre cada año. “Iniciamos la vacunación antigripal con el personal de salud y, a medida que pasan los minutos, la gente se va enterando y se acerca al centro”, señaló.
Además, indicó que en esta primera etapa también se comenzará a vacunar a otros grupos priorizados por el calendario sanitario. Entre ellos se encuentran las puérperas —mujeres que tuvieron su bebé recientemente—, especialmente a partir de los diez días posteriores al parto.
“Las puérperas que tuvieron su bebé después de los diez días de nacido pueden acercarse a vacunarse, al igual que todas las embarazadas en cualquier trimestre de su embarazo y también las personas adultas mayores”, explicó.
Desde el equipo sanitario aclararon que, en la mayoría de los casos, las personas pueden acercarse de manera espontánea a los vacunatorios. Solo algunos grupos deberán presentar documentación médica que acredite factores de riesgo.
“Pueden venir de manera espontánea. Certificado únicamente los pacientes de 3 a 64 años con factores de riesgo. Los demás grupos no lo necesitan porque están dentro del calendario de vacunación”, detalló López.
La campaña se irá ampliando de manera gradual a medida que lleguen nuevas dosis a la provincia y se avance con la distribución en los distintos centros de salud.
Los profesionales de la salud destacaron que la vacunación antigripal cumple un papel fundamental para prevenir complicaciones asociadas a la influenza, especialmente en los grupos considerados de mayor riesgo.
El enfermero Manuel García explicó que, en general, la población recibe la vacuna con buena predisposición y sin mayores temores. “La gente se acerca sin problemas. Es una vacuna que forma parte del calendario y las personas vienen a vacunarse normalmente”, comentó.
En la misma línea, la médica Evangelina Blancato subrayó que la inmunización ayuda a reducir las formas graves de la enfermedad. “La vacuna permite evitar las complicaciones. Una persona puede tener gripe o un resfrío, pero la vacuna ayuda a prevenir que eso evolucione hacia una neumonía u otra enfermedad pulmonar o cardíaca”, señaló.
La profesional remarcó además que cada caso se analiza de manera individual en el vacunatorio. Cuando una persona llega al centro de salud, el personal consulta los registros del sistema sanitario para verificar si corresponde la aplicación de la vacuna.
“Las personas deben venir con su documento. Nosotros revisamos el sistema y asesoramos en cada caso si corresponde aplicarse la vacuna o si se necesita presentar un certificado médico que acredite alguna patología”, explicó Blancato.
Desde los centros de salud también pidieron paciencia a la población durante los primeros días de la campaña, ya que el proceso de vacunación se organiza en etapas según la disponibilidad de dosis.
Como ocurre cada año, la campaña de vacunación antigripal se dirige principalmente a los grupos que presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones en caso de contraer el virus de la gripe.
En esta etapa inicial se prioriza al personal de salud, a trabajadores y residentes de instituciones geriátricas, así como a embarazadas y puérperas.
Posteriormente, la campaña se ampliará a otros grupos incluidos en la población objetivo. Entre ellos se encuentran los niños de 6 a 24 meses, las personas de entre 2 y 64 años que presentan factores de riesgo y los adultos mayores de 65 años.
Las autoridades sanitarias recordaron que la vacunación es gratuita para estos grupos y forma parte de las estrategias de prevención que se implementan todos los años antes del invierno.
Si bien la vacuna es la principal herramienta para prevenir las formas graves de la gripe, los especialistas señalaron que existen otras medidas de cuidado que también ayudan a reducir la transmisión del virus.
Entre ellas se destacan el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes y el uso de barbijo en caso de presentar síntomas respiratorios.
Los profesionales recordaron que muchas de estas prácticas se volvieron habituales durante la pandemia de Covid-19 y que contribuyeron a disminuir la circulación de distintas enfermedades respiratorias.
“Durante la pandemia muchas enfermedades respiratorias prácticamente no aparecían porque nos lavábamos mucho las manos y usábamos barbijo. Retomar esos hábitos es importante, porque la gripe es muy contagiosa”, señalaron desde el equipo de salud.
También se recomienda evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios y consultar al médico ante fiebre persistente, dificultad para respirar u otros signos que puedan indicar complicaciones.
Con el inicio de la campaña de vacunación, las autoridades sanitarias buscan anticiparse a la temporada de bajas temperaturas, cuando aumenta la circulación de virus respiratorios.
Por ese motivo, remarcaron la importancia de que las personas incluidas en los grupos prioritarios se acerquen a los vacunatorios antes de que comiencen los meses más fríos del año, ya que la inmunización permite generar defensas que ayudan a reducir el impacto de la gripe en la población.