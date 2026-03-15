La Municipalidad continúa con la campaña itinerante de vacunación en plazas, vecinales y la Terminal
El programa municipal de inmunización gratuita sigue recorriendo distintos puntos de la ciudad para facilitar el acceso a vacunas destinadas a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas. Esta semana el dispositivo sanitario estará en barrio Sur, la vecinal Roque Sáenz Peña y la Terminal de Ómnibus.
El programa municipal de inmunización gratuita sigue recorriendo distintos puntos
La Municipalidad de Santa Fe continúa desarrollando el programa itinerante devacunación #ModoVacuna, una iniciativa que busca acercar las dosis a distintos barrios de la ciudad y facilitar el acceso a la inmunización para grupos considerados prioritarios.
El operativo se realiza en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia y tiene como principal objetivo ampliar la cobertura en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y embarazadas, especialmente de cara a la temporada invernal.
El dispositivo sanitario se instala en espacios públicos y lugares de circulación para permitir que los vecinos puedan recibir las vacunas sin necesidad de trasladarse a centros de salud u hospitales.
Además de las aplicaciones previstas en el calendario de esta campaña, quienes lo deseen también pueden aprovechar la instancia para revisar su carnet de vacunación y completar las dosis que tengan pendientes.
Campaña itinerante de vacunación gratuita
Prevenir enfermedades respiratorias
La campaña está orientada principalmente a prevenir enfermedades respiratorias que suelen aumentar su circulación durante el invierno. En ese marco, el programa incluye la aplicación de vacunas contra la gripe y la neumonía, especialmente dirigidas a personas mayores de 65 años y a quienes presentan factores de riesgo.
Las autoridades sanitarias explicaron que estas inmunizaciones son fundamentales para reducir la posibilidad de complicaciones graves asociadas a infecciones respiratorias.
En adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, este tipo de patologías puede generar cuadros de mayor complejidad, por lo que la vacunación preventiva es considerada una herramienta clave dentro de las estrategias de salud pública.
La campaña gratuita avanza con un dispositivo móvil que recorre distintos puntos de la ciudad
Otro de los ejes de la campaña es la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.
Esta vacuna permite generar anticuerpos que luego se transmiten al bebé durante el embarazo, brindando protección desde el nacimiento frente a uno de los virus respiratorios que con mayor frecuencia afecta a los recién nacidos y lactantes.
La prevención del VSR es una de las estrategias que se vienen reforzando en los últimos años, ya que esta infección puede provocar bronquiolitis y otras complicaciones respiratorias en los primeros meses de vida. La inmunización durante el embarazo permite anticiparse a la circulación del virus, que suele intensificarse durante los meses más fríos.
Además, el municipio incorporó la vacuna contra la tos convulsa o coqueluche a través de la Triple Bacteriana acelular (DPT o DTPa). Esta dosis se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo y protege contra tres enfermedades: difteria, tétanos y tos convulsa.
Desde el área de Salud destacaron que esta vacuna cumple un rol importante en la protección temprana del recién nacido. Al igual que ocurre con la inmunización contra el VSR, la vacunación de la madre permite transferir anticuerpos al bebé, lo que contribuye a reducir los riesgos durante los primeros meses de vida.
Recorre los barrios
El programa #ModoVacuna fue diseñado como una estrategia de cercanía para ampliar el acceso a la vacunación. En lugar de concentrar la atención únicamente en centros sanitarios, el dispositivo se traslada a distintos espacios de la ciudad, como plazas, vecinales o lugares de alto tránsito.
Esta modalidad permite acercar los servicios de salud a los vecinos y facilita la inmunización de personas que, por diferentes motivos, tienen dificultades para concurrir a un centro de atención. También contribuye a generar mayor visibilidad sobre la importancia de completar los esquemas de vacunación.
La meta establecida por el municipio y la provincia es alcanzar al menos el 70% de cobertura en la población mayor de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad que presentan factores de riesgo. Estas cifras se consideran claves para disminuir la circulación de enfermedades respiratorias y reducir el impacto sanitario durante el invierno.
Durante esta semana, el operativo itinerante se desplegará en distintos puntos de la ciudad. El martes 17 estará en la Plaza del Rosario, ubicada en Arturo Illia 1153, en el horario de 9 a 12. El miércoles 18 se trasladará a la vecinal Roque Sáenz Peña, en Juan de Garay 3998, también entre las 9 y las 12.
En tanto, el viernes 20 el dispositivo sanitario se instalará en la Terminal de Ómnibus General Belgrano, en Belgrano 2910, donde atenderá al público de 10 a 14. En todos los casos, la atención es gratuita y se realiza por orden de llegada.
Desde el municipio indicaron que para recibir las vacunas es importante concurrir con el Documento Nacional de Identidad y, en caso de tenerlo, con el carnet de vacunación. De esta manera el personal de salud puede verificar las dosis aplicadas previamente y completar los esquemas correspondientes.
Quienes no puedan acercarse a estos operativos también tienen la posibilidad de concurrir al centro de salud más cercano a su domicilio para revisar su situación vacunal y recibir las dosis indicadas. Para consultas o más información, el municipio habilitó además una línea de contacto a través de WhatsApp al número 342 6116585.