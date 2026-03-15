Santa Fe ciudad

La Municipalidad continúa con la campaña itinerante de vacunación en plazas, vecinales y la Terminal

El programa municipal de inmunización gratuita sigue recorriendo distintos puntos de la ciudad para facilitar el acceso a vacunas destinadas a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas. Esta semana el dispositivo sanitario estará en barrio Sur, la vecinal Roque Sáenz Peña y la Terminal de Ómnibus.