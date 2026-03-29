“Falta de previsibilidad”: un ancla de Nación que
pone a prueba estrategias sanitarias en Santa Fe
La ministra de Salud santafesina, que el lunes participará de un nuevo encuentro del COFESA con sus pares de todo el país, mostró preocupación por el retiro de Nación en su área, pero aseguró que “nuestra actitud es propositiva”.
En los primeros días de vacunación antigripal hubo una alta adherencia de la población. Ahora se esperan más dosis desde Nación. Foto: Archivo.
Pasaron algo más de 10 días desde la conferencia de prensa de la ministra de Salud de la provincia, Silvia Ciancio, en la que advirtió sobre el retiro de la Nación en materia sanitaria, cuestión que se traduce en una mayor exigencia para el sistema público santafesino.
Pasado este tiempo, ¿hubo alguna reacción o respuesta del gobierno nacional? “La respuesta es no”, confirmó la funcionaria en diálogo con El Litoral.
El lunes próximo se realizará una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), que reúne autoridades sanitarias de las provincias con sus pares del Ministerio nacional. Pero no se espera que allí se produzcan mayores novedades.
De hecho el temario propuesto por Nación para el encuentro, que se realizará en el primer día hábil de la semana, se esperaba para este viernes a la tarde.
Mientras tanto, ¿cuál es el tema que más preocupa al Ministerio de la provincia?, preguntó El Litoral a Ciancio.
“No se si puedo mencionar un área o un tema. En la conferencia de prensa puntualizamos sobre la falta de previsibilidad que tiene el equipo de gobierno nacional que genera ajustes, recortes o retiros sin previo aviso, sin planificación ni consulta. No existe el ámbito de la consulta y mucho menos de los consensos”, respondió, categórica.
Esa expresión, “falta de previsibilidad” se irá repitiendo a lo largo de la entrevista telefónica y la propia ministra explicará por qué.
Silvia Ciancio, ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. Foto: Archivo.
La imprevisibilidad de Nación
- ¿En qué se traduce esa falta de aviso por parte de Nación sobre las medidas que va a tomar?
- Tenemos que ir reorganizándonos a medida que las cosas ocurren sin previo aviso. En una casa, cuando está planificado un gasto o una inversión y, de golpe no llega lo que tiene que llegar, hay un impacto. Pero acá hablamos una imprevisibilidad que tiene que ver con un área más sensible y de mayores precios.
No es lo mismo comprar medicamentos esenciales que aquellos destinados a tratamientos oncológicos o inmunodepresores. Estamos hablando de cifras muy grandes. Además, hay que entender que las compras por parte del Estado se hacen por licitaciones públicas y es ahí cuando los tiempos no cierran.
La provincia de Santa Fe, sin saber que esta situación se iba a profundizar, decidió ya en 2024 que teníamos que generar otra herramienta como la de compras centralizadas. Esa decisión nos encuentra este año más ágiles en este sentido, con experiencia en un mecanismo que nunca se había utilizado en el Ministerio. Es una decisión que amortigua la imprevisibilidad de Nación.
Con esto no quiero decir que la inversión sea poca, sino que podemos comprar mejor.
La provincia advirtió que Nación no entregó ningún preservativo durante el año 2025 Foto: Archivo.
- Una falla de cálculo para una inversión doméstica tiene un efecto concreto, pero en este caso estamos hablando de vidas humanas.
- Por eso, cuando vimos que este año el panorama era peor volvimos a hablar con el gobernador (Maxiiliano Pullaro) y el compromiso fue que no iban a faltar medicamentos en la provincia. Es una decisión política. En una provincia tan grande y compleja, fuimos aceitando los mecanismos y acertamos, hace dos años, cuando pensamos en un operador logístico: a partir de abril vamos a hacer más efectivo ese traslado.
Además, tiene una planta de reserva con las condiciones para preservar la trazabilidad de los medicamentos.
Fuimos haciendo cosas que correspondían, pero si el gobierno nacional no estuviera tomando estas decisiones, nosotros íbamos a seguir con el programa Remediar, porque es efectivo y emblemático.
Para quienes estamos desde hace mucho en centros de salud, cuando llegaba la caja Remediar era una alegría porque siempre tuvo una muy buena calidad de medicamentos. Y representaba tener en la mano el insumo requerido para completar un proceso de atención.
Hoy todo eso se terminó, perdimos esa lógica y lo que estamos intentando recuperar es que el equipo de salud tenga esa previsibilidad y el gobierno pueda sortear ese obstáculo para entregar esa caja con celeridad.
El LIF
- ¿Una parte de esos medicamentos se elaboran en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF)?
- Algunos si y otros no. Con respecto al LIF, tuvimos un doble perjuicio porque siempre fue proveedor del Remediar y ahora dejó de serlo. Estamos en un esquema de revisión de la producción del Laboratorio y puede ser que otras provincias necesiten comprar su producción. Santa Fe es una de las pocas jurisdicciones que está comprando medicamentos; tenemos muchos oferentes con buenos precios.
La compra de 195 medicamentos esenciales fue por 17 mil millones de pesos y logramos un ahorro del 93 % con este mecanismo.
Pero nuestro objetivo es ser propositivos y contar que la provincia está trabajando para que no falten medicamentos ni atención a afiliados del Pami.
- ¿Es alto el porcentaje de personas de la obra social nacional que se atienden en el sistema público provincial?
- Tenemos relevado el año 2025 y de las 13 millones y medio de atenciones que tuvimos, el 72 % es de personas que no tienen cobertura de obra social o prepaga. El 28 % si la tienen, pero cuando analizamos esa cifra, el 25,2 % corresponde a afiliados al Pami.
Crece la atención de afiliados al PAMI en centros de salud de la provincia de Santa Fe. Foto: Archivo.
En su gran mayoría, son personas con tratamientos crónicos que retiran la medicación en el centro de salud del hospital porque no la llegan a comprar.
Preguntabas si hubo alguna reacción del gobierno nacional y la respuesta es no. El lunes tenemos reunión de COFESA que se realiza regularmente una vez por mes. Pero son ámbitos donde se discuten temas repetitivos y sin gran trascendencia en la gestión: hace seis meses que estamos hablando de dengue, cuando hoy no es un problema prioritario.
Entonces, las discusiones que intentamos dar algunos de los ministros, siempre en un marco de respeto, quedan sin respuesta. Y hay algo de la no respuesta que es un modo de gobernar, es dejar que pase el tiempo.
Pero cuando un paciente de Pami requiere atención de urgencia, o un paciente necesita un medicamento de alto precio no se le puede decir “vamos a esperar”. Lo tenemos que resolver porque, además, en la nueva Constitución de Santa Fe, tenemos claro el derecho a la salud.
Prevención
- Otro de los temas que llaman la atención es el retiro en la entrega de preservativos por parte de Nación, justo cuando preocupa en el país el aumento de casos de sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. Parece una definición política.
- Es una definición política, no tengo duda. Más allá de que se camuflen en un ministro que no hace declaraciones, como el tema de las residencias médicas que quedaron a cargo de las provincias, nunca hubo algo por escrito.
Con respecto a los insumos de salud sexual venimos con problemas de entrega desde 2023, pero en 2025 fue categórico: no recibimos ningún preservativo. Eso marca la falta de un programa de salud.
Creo que hay un desmantelamiento de los programas históricos, que seguramente había que revisar pero no desarmar.
En la provincia nunca dudamos en comprar más preservativos; no podemos retroceder en esto. Tuvimos un “bache” porque no nos avisaron desde Nación que dejarían de enviar pero compramos 3 millones de unidades en 2024 y más de 2 millones en 2025; y logramos la estabilidad de un insumo elemental. Por eso podemos decir que en Santa Fe bajaron los casos de sífilis cuando aumentaron en el país y en el mundo.
- ¿La provisión de vacunas antigripales está garantizada?
-Tuvimos una alta adherencia en la primera semana de campaña y ahí volvemos al principio: el 30 % de ese total de vacunas se la colocó a mayores de 65 años porque no estaban disponibles por Pami. (N.de la R. El Pami anunció este viernes que la campaña comenzará el lunes 30 de marzo).
Ahora nos están avisando por correo que van a llegar más, pero a la persona mayor de 65 que, en su gran mayoría, tiene factores de riesgo, la vacunamos. Después vemos como recuperamos esas dosis.
- Nación adelantó la campaña de vacunación antigripal, parece un contrasentido que no envíe las dosis.
- Creemos que es un modo de gobernar casi a espaldas de la gente, sin sensibilidad. Se habla de la falta de mantenimiento de las rutas que es muy grave, pero también es complejo el tema Discapacidad y vemos cómo Nación e va corriendo de áreas, incluso algunas que tienen sus propios marcos legales.
Acá hay una decisión del gobernador y la provincia, con mucho esfuerzo, tiene con qué dar respuesta. Pero hay otras a las que estos recortes les puede implicar el cierre de centros de salud.