Entrevista con Ciancio

“Falta de previsibilidad”: un ancla de Nación que pone a prueba estrategias sanitarias en Santa Fe

La ministra de Salud santafesina, que el lunes participará de un nuevo encuentro del COFESA con sus pares de todo el país, mostró preocupación por el retiro de Nación en su área, pero aseguró que “nuestra actitud es propositiva”.