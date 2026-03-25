Mientras Nación se retrae, Santa Fe dona frascos de repelente a Tucumán
Tras un convenio entre los dos mandatarios, se enviarán 40 mil frascos de producto elaborado en el LIF, y que constituyen un excedente del organismo. Desde el Ministerio de Salud, destacaron "la mirada federal" del gobierno provincial.
Las unidades serán suministrados por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe
En el marco de la emergencia climática que atraviesa la provincia de Tucumán, Santa Fe ha dispuesto la donación de 40.000 frascos de repelente producidos por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). Según explicó en conferencia de prensa el secretario de Cooperación de la Provincia, Cristian Cunha, la donación fue posible "gracias al impacto positivo del programa interministerial 'Objetivo Dengue', que permitió generar un excedente en la producción de repelentes". De ese modo, explicó, "Santa Fe puede hoy colaborar activamente para mitigar los riesgos sanitarios en las zonas tucumanas más afectadas por el agua, sin descuidar la demanda de los santafesinos". Para ello, los gobernadores Maximiliano Pullaro y Osvaldo Jaldo firmaron un convenio de colaboración que permitirá desarrollar la logística necesaria.
Según explicó Cunha, el viernes partió el primer camión y este miércoles llegará otro, además de dos camionetas para transportar los productos.
Panorama
El funcionario dijo que si bien Tucumán no reportaba hasta el momento una situación acuciante en materia de casos de dengue, se trata de prevenir eventuales contagios ante la proliferación del virus que podría derivar de la situación climática y el excedente hídrico.
Imagen ilustrativa. Crédito: El Litoral
"Nos comunicamos con ellos porque somos la única provincia en el país que produce repelente y se trata de la mirada federal que tiene nuestro gobernador, de ayudar al sur como ayudamos cuando se incendiaron los parques nacionales; y también al norte cuando, como en este caso, se sufren las consecuencias de la inundación", planteó. En el mismo sentido, destacó "la eficiencia para producir, que permitió abastecer al sector interno, y acompañar a otras provincias que lo necesitan".
Las unidades serán suministrados por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe
"El dengue – advirtió- no sabe de fronteras. Hay que prevenir y el país va a salir adelante si estamos todos juntos". Respecto del panorama en la provincia de Santa Fe, Cunha destacó que hasta el momento no se han registrado casos. "Hasta hoy no hemos tenido ningún caso en toda la temporada. El año pasado, a esta altura, teníamos 200 y ni hablar en 2024. Trabajamos mucho en la capacitación de todos los municipios. Hoy, ante un caso, se bloquean todas las manzanas para que no haya un efecto dominó. El vector - aclaró- lo tuvimos todo el año, pero lo bueno es que no tuvimos casos confirmados. Esto habla de la planificación que hemos tenido desde el Ministerio de Salud", destacó.
Diferenciar
El secretario de Administración del Ministerio, por su parte, diferenció la actitud de Santa Fe de la que está adoptando el gobierno nacional. "Mientras la Nación ejerce una retracción cada vez más creciente de los medicamentos y partidas en materia de salud que históricamente llegaban a las provincias, Santa Fe se muestra solidaria. Este comparativo de ayudar a quien más lo necesita al margen de las cuestiones políticas hay que ponerlo en valor. Se trata de una cuestión de solidaridad", enfatizó Guillermo Alvarez.
Las unidades serán suministrados por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe
"Me pone muy orgulloso - sostuvo- tener un gobernador que si hay una provincia con una carencia y teniendo nosotros un excedente de producto, podamos acudir en su ayuda. Ante un gobierno nacional que va retirándose de a poco de las provincias en algo tan sensible como es la salud, contar con un gobernador que si puede ayudar, lo hace es para destacar", insistió.