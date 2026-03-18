Tucumán: más de 100 escuelas siguen sin clases por las inundaciones

Ciento siete establecimientos educativos de Tucumán no retomaron las clases tras el temporal que afectó a gran parte del territorio, debido a anegamientos, problemas de acceso y daños en las infraestructuras. En algunas escuelas el regreso será progresivo y, en otras zonas, aún es incierto.
Tal como indicaron medios locales, el impacto del fenómeno climático alcanzó a escuelas de al menos 14 de los 17 departamentos, con mayor incidencia en el sur y el este provincial, donde localidades como Graneros, Leales, Simoca y Cruz Alta presentan caminos intransitables y edificios con serias dificultades para funcionar con normalidad.
Problemas estructurales y centros de evacuación
Por su parte, algunos establecimientos aún funcionan como centros de evacuación y refugio con 502 personas alojadas. En otros casos, se suman problemas estructurales como filtraciones, humedad, deterioro de paredes, riesgos eléctricos y colapso de sistemas sanitarios, además de la falta de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.
Los caminos rurales tampoco son un punto a favor porque muchas comunidades no pueden acceder a las instituciones por la acumulación de agua o el daño en las vías de circulación.
Posible fecha de regreso a las aulas
En este contexto, desde el Ministerio de Educación provincial indicaron que la reanudación de las clases dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y del avance de los trabajos en cada edificio, por lo que no se descarta que algunas escuelas retomen la actividad entre el 18 y el 19 de marzo, mientras que otras deberán esperar más tiempo.