Tormentas y fuertes ráfagas: 14 provincias bajo alerta meteorológica este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por distintos fenómenos climáticos que afectarán este sábado 14 de marzo de 2026 a varias regiones de Argentina. El aviso incluye tormentas intensas, precipitaciones persistentes y ráfagas de viento fuertes que se registrarán en al menos 14 provincias a lo largo de la jornada.
Las condiciones meteorológicas adversas impactarán principalmente en el norte, el centro y la región patagónica, donde se prevé actividad eléctrica, acumulados importantes de lluvia y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en algunas zonas.
Tormentasfuertes
El organismo anticipó tormentas de variada intensidad en provincias del norte y el centro del territorio. Entre las jurisdicciones alcanzadas por la advertencia se encuentran Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
Según el pronóstico oficial, algunas de estas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte y estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas superiores a los 70 km/h e incluso caída ocasional de granizo.
Las zonas bajo alerta amarilla por tormentas.
Los especialistas estiman acumulados de precipitación de entre 25 y 50 milímetros, aunque no descartan que esos valores se superen de forma puntual en determinadas áreas.
Lluviaspersistentes
El informe meteorológico también advierte sobre lluvias de distinta intensidad en sectores cordilleranos de la Patagonia. Las áreas afectadas incluyen zonas de Neuquén, Río Negro y Chubut, además de la provincia de Tierra del Fuego.
Para estas regiones se esperan precipitaciones acumuladas de entre 15 y 30 milímetros bajo alerta amarilla. En algunos sectores la intensidad podría aumentar, con valores estimados de entre 50 y 80 milímetros, lo que motivó avisos de mayor nivel.
En el extremo sur del país, particularmente en Tierra del Fuego, los acumulados previstos se ubicarán entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma localizada.
Las zonas bajo alerta por lluvias.
Además, el organismo no descarta la aparición de nevadas aisladas en las zonas más elevadas de la cordillera durante los próximos días.
Ráfagas yviento zonda
El pronóstico también incluye alertas por viento en varias provincias patagónicas. Las ráfagas afectarán áreas de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Se prevén vientos provenientes del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 65 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h en determinados momentos. En sectores costeros de Santa Cruz y Tierra del Fuego el viento soplará desde el norte con intensidades similares.
Por otro lado, el informe advierte sobre la presencia de viento Zonda en la provincia de Mendoza, especialmente en la zona baja de Malargüe. Este fenómeno podría registrar velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas cercanas a los 60 km/h.
El Zonda suele provocar un aumento repentino de la temperatura, aire muy seco y reducción de la visibilidad, condiciones que pueden generar complicaciones tanto en rutas como en actividades al aire libre.