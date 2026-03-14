Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente despejado y tiempo estable. Se mantendrá seco durante todo el día, con temperaturas agradables y un ambiente cálido pero no extremo.
La jornada se desarrollará con buena visibilidad y condiciones agradables, con temperaturas que irán de 20° a 28°, ideales para salir y disfrutar del día.
Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente despejado y tiempo estable. Se mantendrá seco durante todo el día, con temperaturas agradables y un ambiente cálido pero no extremo.
Según el Servicio Metorológico Nacional, la temperatura mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 28°. El viento soplará leve a moderado, entre 13 y 22 km/h, predominando del sector norte, sin ráfagas significativas.
Desde temprano se percibirá un ambiente cálido que se intensificará hacia la tarde. La sensación térmica será confortable, mientras que durante la noche los registros se mantendrán templados, sin descensos bruscos.