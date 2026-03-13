Dengue en Santa Fe: confirman la presencia del mosquito transmisor en 43 barrios de la ciudad

La Municipalidad de Santa Fe confirmó este viernes que el mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, tiene presencia activa en al menos 43 barrios del ejido urbano. El dato surge del relevamiento de ovitrampas realizado durante la semana epidemiológica 10 (del 3 al 12 de marzo), un sistema de vigilancia que permite anticiparse a la circulación del virus mediante la detección de huevos y ejemplares adultos.
A pesar de la amplia dispersión del insecto, desde la Secretaría de Salud destacaron que, al día de hoy, no se han reportado casos positivos de la enfermedad en la ciudad. Sin embargo, la combinación de altas temperaturas y las lluvias recientes genera el escenario propicio para la proliferación del mosquito, lo que obliga a redoblar las tareas de prevención.
El monitoreo entomológico, que se realiza en convenio con el grupo de Clima y Salud de la FICH-UNL (CEVARCAM), abarca 60 puntos estratégicos de la capital. En la última medición, los barrios que arrojaron resultados positivos fueron: Coronel Dorrego, Guadalupe Oeste, Altos del Valle, Progreso Pompeya Oeste, Altos de Noguera, Liceo Zona Norte, Norte Unido, Ceferino Namuncurá, San Agustín, San Ignacio de Loyola Sur, Domingo F. Sarmiento, Ciudadela Norte, Barranquitas Sur, Atilio Rosso, Parque Juan de Garay, Ex Plaza España, Pro adelanto Barranquitas, Jardín Mayoraz, República Los Hornos, Sargento Cabral, J.B. Alberdi, Guadalupe Este, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, Mariano Comas, La Boca Alto Verde, Centro, Roque Saenz Peña, Solidaridad y Progreso San Lorenzo, Chalet, Varadero Sarsotti, Centenario, Zona Sur Pedro Candioti, La Guardia, El Pozo, Ciudad Universitaria, Candioti Sur, Candioti Norte, Colastiné Norte, Cabaña Leiva, República del Oeste y General Alvear.
Ante este panorama, el municipio continúa con el cronograma de descacharrado asistido en las zonas donde la actividad del vector es más intensa. Promotores de salud debidamente identificados recorren los domicilios para ayudar a los vecinos a eliminar potenciales criaderos.
Desde el Palacio Municipal recordaron que, ante cualquier duda sobre la identidad del personal, los vecinos pueden comunicarse a la línea gratuita 0800 777 5000 para verificar la validez del operativo en su zona.
La principal medida para frenar el avance del dengue sigue siendo el control del ambiente hogareño. Las recomendaciones actuales incluyen:
La presencia confirmada del vector en casi medio centenar de barrios santafesinos es un llamado a la acción colectiva. Si bien la ausencia de casos positivos es una buena noticia, la prevención domiciliaria es el único escudo efectivo para evitar que la situación escale hacia un brote epidemiológico antes del final del verano.