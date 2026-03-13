Relevamiento de ovitrampas

Dengue en Santa Fe: confirman la presencia del mosquito transmisor en 43 barrios de la ciudad

Los monitoreos realizados por la Municipalidad y la UNL detectaron una fuerte actividad del vector en diversos sectores de la capital provincial. Aunque no se registran casos positivos en personas, las autoridades intensifican los operativos de descacharrado ante el riesgo de brotes.