Cómo es la nueva “microplaza” que se inaugura en barrio El Pozo de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe inaugura este viernes una nueva “microplaza” -según la denominación impuesta- en barrio El Pozo, como parte del programa “Basura Barrio por Barrio” y de la política municipal destinada a eliminar microbasurales y recuperar espacios públicos para el uso comunitario.
La intervención se realizó en un predio ubicado en Luis Jiménez de Asúa al 4200, donde hasta hace poco tiempo existía un punto de arrojo de residuos que acumulaba basura domiciliaria, escombros y malezas. A partir de un trabajo conjunto entre distintas áreas del municipio —entre ellas Alumbrado Público, Espacios Verdes y otras dependencias— el lugar fue transformado en un espacio recreativo para los vecinos.
Hamacas y arena. Flavio Raina.
En el terreno se realizaron tareas de nivelado, desmalezado y podas menores, se acondicionó la cancha de fútbol existente, se incorporaron juegos construidos con material reciclado, se armó una cancha de vóley y se instaló iluminación pública para mejorar la seguridad y favorecer el uso comunitario del lugar.
De esta manera, donde antes funcionaba un foco de acumulación de residuos, ahora se recupera un espacio pensado para el encuentro barrial, el deporte y el juego de niñas y niños.
Arenero. Flavio Raina.
La inauguración también incluirá, desde las 17, la presencia de distintos dispositivos municipales como Eco-Canje, promoción ambiental y stands de las áreas de Infancias y Adolescencias, Adultos Mayores, Accesibilidad y Derechos, además de juegos y un pelotero para los más chicos.
Cuarta microplaza de la gestión
La intervención en El Pozo constituye la cuarta microplaza inaugurada desde el inicio de la actual gestión municipal en la ciudad. Las anteriores fueron ejecutadas en: Luciano Torrent y Saavedra, donde se recuperó un ex mega basural; un predio ubicado detrás del club Gimnasia y Esgrima de Ciudadela; y en Don Guanella 4860, en barrio Las Flores, también sobre un antiguo basural.
La canchita. Flavio Raina.
Un plan integral para El Pozo
La creación de la nueva microplaza se enmarca además en un plan de restauración y mantenimiento de plazas y paseos en el barrio El Pozo, que se ejecuta a partir de un trabajo conjunto entre equipos técnicos municipales, la vecinal del barrio y referentes del Movimiento Nuestra América.
El objetivo es recuperar espacios de encuentro en condiciones adecuadas, atendiendo tanto las necesidades recreativas de los vecinos como cuestiones vinculadas a la seguridad urbana.
Tareas de desmalezamiento. MCSF
En los últimos años, los habitantes del barrio han reiterado reclamos por obras y mejoras en la zona, así como por el crecimiento de un asentamiento precario sobre la ribera de la Laguna Setúbal.
Intervenciones en playas y plazas
Uno de los sectores donde también se realizan trabajos es la Playa Los Alisos, ubicada junto al asentamiento. Allí el municipio proyecta la conformación de un polo deportivo y recreativo, con la instalación de arcos de fútbol, postes de vóley y nuevo mobiliario urbano.
Además, personal de la Dirección de Construcciones fabricó e instaló bancos tipo “camello” en el talud para favorecer la contemplación del paisaje y se colocaron nuevos cestos de residuos. En una etapa futura se prevé sumar un módulo de duchas, aprovechando conexiones existentes y la colaboración de vecinos para el equipamiento de bombeo.
Mantenimiento de plazas del barrio. MCSF
Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado medidas concretas respecto del asentamiento de familias que viven en condiciones precarias en ese sector.
A la plaza
El plan municipal también contempla tareas de mantenimiento y mejoras en distintos espacios públicos del barrio.
En la Plaza Aguas Provinciales, las cuadrillas trabajan en la recuperación del playón deportivo, con sellado de grietas, demarcación de la cancha y pintura de aros, tableros y jirafas de básquet. También se realiza el mantenimiento del equipamiento de calistenia y de los juegos infantiles, y se instalará un nuevo pórtico de hamacas triples junto con un trepador.
Por su parte, la Plaza Centro Comercial, uno de los espacios de mayor actividad del barrio, será objeto de una intervención destinada a mejorar la convivencia entre las distintas actividades que allí se desarrollan. Entre otras medidas, se sumarán juegos móviles en sectores específicos, se retirarán respaldos de madera deteriorados y se colocarán bancos camello pensados para adultos mayores. Además, se repondrán cestos de residuos, se realizará la limpieza de albañales y se eliminará un pozo considerado riesgoso.
Las tareas también alcanzan a las plazas Fray Buenaventura Suárez y Laureano Maradona, donde se ejecutan trabajos de reparación y pintura de juegos infantiles, mampostería y bancos.