Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 14 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:30 - 09:30 Matheu, French, Riobamba y A. Godoy
08:00 - 12:00 J.M. Zuviria, A. Delgado, San José y Zavalla
08:00 - 12:00 Av. Galicia, Llerena, Las Heras y Güemes
08:30 - 10:30 Pavón, Echagüe, Riobamba y French
09:30 - 11:30 Echagüe, Azcuénaga, Ayacucho y A. Godoy
10:30 - 12:30 Ecuador, Perú, Gaboto y Solís
12:30 - 15:30 I. Freyre, La Rioja, San Jerónimo y 1 de Mayo
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.