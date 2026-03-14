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Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe

La lista de tareas previstas para este 14 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Cortes de luz programados por la EPE.Cortes de luz programados por la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:30 - 09:30 Matheu, French, Riobamba y A. Godoy

08:00 - 12:00 J.M. Zuviria, A. Delgado, San José y Zavalla

08:00 - 12:00 Av. Galicia, Llerena, Las Heras y Güemes

08:30 - 10:30 Pavón, Echagüe, Riobamba y French

09:30 - 11:30 Echagüe, Azcuénaga, Ayacucho y A. Godoy

10:30 - 12:30 Ecuador, Perú, Gaboto y Solís

12:30 - 15:30 I. Freyre, La Rioja, San Jerónimo y 1 de Mayo

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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