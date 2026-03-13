Intenso temporal

Tucumán bajo agua: el drama de los 15.000 evacuados empuja una ley de emergencia

Tras una semana de lluvias extraordinarias, la localidad de La Madrid vuelve a ser el epicentro de la tragedia con familias viviendo a la vera de la ruta. Ante la magnitud del desastre, el arco político busca declarar el estado de emergencia por 180 días para agilizar subsidios y reconstruir las zonas devastadas.