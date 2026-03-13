Tucumán bajo agua: el drama de los 15.000 evacuados empuja una ley de emergencia
Tras una semana de lluvias extraordinarias, la localidad de La Madrid vuelve a ser el epicentro de la tragedia con familias viviendo a la vera de la ruta. Ante la magnitud del desastre, el arco político busca declarar el estado de emergencia por 180 días para agilizar subsidios y reconstruir las zonas devastadas.
El Gobierno provincial mantuvo la suspensión de clases en todos los niveles hasta este viernes inclusive, debido a la intransitabilidad de los caminos y el riesgo eléctrico en los edificios escolares.
Las imágenes que llegan desde el sur tucumano remiten a las peores tragedias hídricas de la región. Tras una semana de precipitaciones extraordinarias que acumularon más de 170 milímetros en pocas jornadas, la provincia de Tucumán se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema.
Con un saldo de 15.000 personas desplazadas de sus hogares, el arco político busca ahora acelerar herramientas legales para canalizar asistencia directa y subsidios a los damnificados.
Un salvavidas legislativo ante la catástrofe
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse (Bloque Justicialista) presentó formalmente este viernes un proyecto de ley para declarar el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio tucumano por un plazo de 180 días, con posibilidad de prórroga. La iniciativa cuenta con el respaldo de diversos sectores, incluyendo al radicalismo y otras fuerzas opositoras, entendiendo que la magnitud del fenómeno requiere facultades excepcionales para el gobernador Osvaldo Jaldo.
Las imágenes que llegan desde el sur tucumano remiten a las peores tragedias hídricas de la región.
El objetivo central es dotar al Poder Ejecutivo de agilidad para otorgar subsidios, ayudas económicas directas y programas de reconstrucción habitacional y productiva. "Es imperativo asistir a las familias que lo han perdido todo y reactivar el comercio y la producción que hoy están paralizados bajo el agua", señala el texto del proyecto.
El drama de La Madrid: vivir sobre el asfalto
La situación más crítica se localiza en el departamento Graneros, específicamente en la localidad de La Madrid. Allí, el desborde del río Marapa obligó a evacuar a cerca de 4.500 personas, lo que representa casi el 75% de su población total.
Ante la falta de espacio en los centros de evacuación, cientos de vecinos han montado carpas improvisadas a la vera de la Ruta Nacional 157, donde pasan sus días custodiando lo poco que pudieron rescatar mientras el agua llega, en algunos casos, hasta los techos de las viviendas.
En la red vial, el panorama sigue siendo complejo: el tránsito en la Ruta Nacional 38 y diversas rutas provinciales ha sufrido cortes intermitentes por el socavamiento de calzadas y el desborde de canales.
Clases suspendidas y rutas cortadas
El impacto de la tormenta no se limitó al sur. El Gobierno provincial mantuvo la suspensión de clases en todos los niveles hasta este viernes inclusive, debido a la intransitabilidad de los caminos y el riesgo eléctrico en los edificios escolares.
En la red vial, el panorama sigue siendo complejo: el tránsito en la Ruta Nacional 38 y diversas rutas provinciales ha sufrido cortes intermitentes por el socavamiento de calzadas y el desborde de canales. El Comité de Emergencia monitorea constantemente los niveles de los diques, particularmente el Escaba, cuya apertura de compuertas durante la semana aumentó el caudal de los ríos que atraviesan las zonas pobladas.