Temporal en el sur de Tucumán: abrieron las compuertas del Dique Escaba y el agua bloquea la Ruta 38
Las intensas precipitaciones provocan evacuaciones masivas; personal policial vigila cauces saturados. Prohíben circulación vehicular mediante operativos urgentes y suspenden las clases para el resto de la semana.
Uno de los episodios más dramáticos ocurrió en la zona de Huasa Pampa Sud, donde localizaron una camioneta Toyota Hilux casi totalmente sumergida.
Un escenario de extrema vulnerabilidad se vive este martes en el sur de Tucumán debido a las intensas precipitaciones que no dan tregua. La combinación de suelos saturados y el aumento repentino del caudal en los ríos obligó a Defensa Civil y a la Policía de la provincia a desplegar operativos de urgencia. Los focos de mayor conflicto se localizan en los departamentos de Alberdi y La Cocha, donde cientos de familias han sido asistidas por anegamientos severos.
Máxima tensión en el Dique Escaba
Pasadas las 14:00 horas, las sirenas del Dique Escaba rompieron el silencio para anunciar la apertura de las compuertas. La medida, de carácter preventivo pero urgente, se tomó luego de que el embalse alcanzara su nivel de cota máxima. Según informaron las autoridades, la erogación de agua busca contener la crecida y evitar daños estructurales, aunque esto incrementa el riesgo para las poblaciones ribereñas aguas abajo, como la localidad de La Madrid.
El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó que el monitoreo es permanente y se ha solicitado a los pobladores de zonas bajas extremar las precauciones ante el inminente aumento del caudal en los ríos receptores.
Caos en la Ruta 38 y hallazgo de un vehículo sumergido
La conectividad vial en la región se encuentra seriamente comprometida. El tránsito sobre la Ruta Nacional 38 debió ser interrumpido totalmente en el tramo que une Juan Bautista Alberdi con La Cocha, debido a la gran acumulación de agua sobre la calzada.
Uno de los episodios más dramáticos ocurrió en la zona de Huasa Pampa Sud, específicamente a la altura de la finca La Concepción. Allí, equipos de emergencia localizaron una camioneta Toyota Hilux casi totalmente sumergida. Si bien el vehículo fue arrastrado por la fuerza del agua hacia la banquina, los primeros reportes indican que no se encontraron ocupantes en su interior al momento del hallazgo, lo que sugiere que el conductor logró ponerse a salvo antes del siniestro.
El Ministerio de Educación de Tucumán emitió un comunicado oficial disponiendo la suspensión total de las clases del 10 al 13 de marzo.
Suspensión total de clases en toda la provincia
Ante el agravamiento de las condiciones climáticas y siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, el Ministerio de Educación de Tucumán emitió un comunicado oficial disponiendo la suspensión total de las clases del 10 al 12 de marzo.
La medida alcanza a todos los niveles y modalidades, tanto en establecimientos públicos como privados de todo el territorio provincial. Según el comunicado, la resolución busca "resguardar la integridad física de alumnos, docentes y personal auxiliar", además de facilitar el desplazamiento de los equipos de emergencia en las zonas más afectadas.
La conectividad vial en la región se encuentra seriamente comprometida.
Asistencia y alerta regional
El impacto social del temporal es profundo: se estima que más de 400 familias han resultado afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas. En localidades como Villa Belgrano y Santa Ana, las calles se convirtieron en auténticos canales.
La situación también mantiene en vilo a la vecina provincia de Santiago del Estero. El aumento de los caudales que bajan desde Tucumán impacta directamente en el río Dulce, lo que ha generado una alerta amarilla en las zonas de Termas de Río Hondo y la capital santiagueña, prohibiéndose el ingreso de personas al cauce.