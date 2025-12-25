Corrientes bajo el agua: cayeron más de 200 milímetros de lluvia y hay evacuados

Un intenso temporal de lluvia golpea a la ciudad de Corrientes desde las primeras horas del jueves y ya dejó un acumulado superior a los 200 milímetros de agua caída, generando una situación crítica en distintos puntos de la capital provincial.
Las intensas precipitaciones registradas en la capital correntina provocaron anegamientos, complicaciones en el tránsito y obligaron a habilitar centros de evacuados mientras continúa el alerta meteorológico.
Las precipitaciones, que se registraron en pocas horas, provocaron anegamientos generalizados, desbordes de desagües pluviales y complicaciones en la circulación vehicular y peatonal.
Ante este escenario, el municipio activó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y desplegó un operativo especial de asistencia social y urbana para atender a los vecinos afectados.
Según datos oficiales, en menos de una semana las lluvias superaron los 550 milímetros acumulados, un volumen extraordinario que excede ampliamente la capacidad de absorción del suelo y del sistema de drenaje de la ciudad.
Las consecuencias del temporal se hicieron sentir con fuerza en arterias clave como avenida Artigas, avenida Ferré y avenida España, además de numerosas calles secundarias que quedaron completamente cubiertas por el agua. También se reportaron complicaciones en zonas residenciales y sectores bajos de la ciudad.
Entre los barrios más afectados se encuentran La Olla, Costa Esperanza, Piragua, Ponte, Tacuarí y Ciudades Correntinas, donde el ingreso de agua a viviendas obligó a muchas familias a solicitar asistencia. En varios puntos, el tránsito fue interrumpido de manera preventiva para evitar accidentes y permitir el trabajo de las cuadrillas municipales.
Desde el municipio recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones, especialmente durante las horas de mayor intensidad de las precipitaciones.
Como respuesta a la emergencia, se habilitaron centros de evacuados en distintos puntos de la ciudad para alojar a las personas que debieron abandonar sus hogares. Entre ellos se encuentran escuelas y Centros Integradores Comunitarios (CIC) ubicados en barrios estratégicos, donde se brinda alojamiento, alimentos, abrigo y atención sanitaria básica.
Hasta el momento, se registran alrededor de 100 personas evacuadas, aunque las autoridades advirtieron que el número podría incrementarse si las lluvias persisten. Equipos de Desarrollo Social realizan relevamientos casa por casa para detectar situaciones de riesgo y coordinar la asistencia necesaria.
El pronóstico indica que las lluvias continuarán durante las próximas horas, por lo que se mantiene vigente el alerta meteorológico para la región. En este contexto, las autoridades instan a la población a mantenerse informada por canales oficiales, no arrojar residuos en la vía pública para evitar obstrucciones y comunicarse con los servicios municipales ante cualquier emergencia.
El temporal afecta a Corrientes en plena jornada de Navidad, sumando complejidad a la situación social y operativa, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para reducir el impacto y asistir a los vecinos damnificados.