La campaña de vacunación itinerante impulsada por la Municipalidad de Santa Fe continúa su despliegue en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de ampliar la cobertura en grupos priorizados.
Campaña de vacunación en Santa Fe: días, horarios y puntos del operativo itinerante
La Municipalidad y la Provincia intensifican la campaña gratuita dirigida a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas. Habrá puestos en espacios públicos y centros vecinales.
Bajo el programa #ModoVacuna, los operativos se desarrollan en coordinación con el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y buscan facilitar el acceso a dosis clave de cara a la temporada invernal.
La estrategia apunta principalmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas, con el fin de prevenir enfermedades respiratorias y otras patologías que suelen intensificarse durante los meses de bajas temperaturas.
Vacunas disponibles
El dispositivo sanitario ofrece de manera gratuita distintas vacunas incluidas en el calendario nacional, con especial énfasis en aquellas vinculadas a la prevención de enfermedades respiratorias.
Entre ellas, se encuentra la dosis contra el neumococo, destinada a reducir complicaciones asociadas a infecciones respiratorias graves, particularmente en personas mayores de 65 años o con condiciones de salud preexistentes.
También se aplica la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), orientada a mujeres embarazadas que cursan entre las semanas 32 y 36 de gestación. Esta inmunización permite transferir anticuerpos al bebé antes del nacimiento, brindando protección durante los primeros meses de vida, etapa en la que el riesgo de cuadros respiratorios severos es mayor.
A su vez, la campaña incorpora la vacuna triple bacteriana acelular, indicada a partir de la semana 20 de embarazo. Esta dosis protege contra enfermedades como la difteria, el tétanos y la tos convulsa, también conocida como coqueluche, y forma parte de las estrategias para disminuir la morbimortalidad infantil.
El operativo incluye además la posibilidad de completar esquemas de vacunación para quienes tengan dosis pendientes. Para ello, se recomienda concurrir con el Documento Nacional de Identidad y el carnet de vacunación, a fin de facilitar el control y la actualización de los registros.
Las autoridades sanitarias fijaron como meta alcanzar al menos un 70% de cobertura en la población mayor de 65 años y un 50% en adultos menores con factores de riesgo en las áreas priorizadas. Este objetivo responde a la necesidad de fortalecer la inmunidad colectiva en sectores más vulnerables frente a enfermedades prevenibles.
Cronograma semanal
Durante la semana, el dispositivo itinerante recorrerá diferentes espacios públicos y centros comunitarios de la ciudad, con horarios establecidos para facilitar la concurrencia de los vecinos.
El cronograma prevé su presencia el martes en la Plaza Pueyrredón, ubicada en Bulevar Gálvez y Sarmiento, en horario matutino. El miércoles, la campaña se trasladará a la vecinal Roque Sáenz Peña, mientras que el jueves continuará en la Plaza San Jerónimo Fonavi.
Hacia el cierre de la semana, el viernes el operativo estará en la Terminal de Ómnibus General Belgrano, uno de los puntos de mayor circulación de la ciudad, y el sábado se instalará en el barrio 29 de Abril III, en una franja horaria reducida.
Desde el municipio indicaron que la elección de estos espacios responde a criterios de accesibilidad y densidad poblacional, con el objetivo de acercar la vacunación a distintos sectores urbanos y facilitar la cobertura en zonas donde la asistencia a centros de salud suele ser menor.
Para quienes no puedan concurrir a los puntos itinerantes, se mantiene la opción de asistir al centro de salud más cercano, donde también se realiza el control del carnet y la aplicación de dosis pendientes.
Además, se habilitó una línea de contacto vía WhatsApp (3426116585) para consultas y orientación, en un intento por ampliar los canales de comunicación con la comunidad y despejar dudas sobre esquemas de vacunación o requisitos.